TBS井上貴博アナウンサー（41）が、20日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。「日米関係の現在地」について私見を述べた。

番組冒頭で、19日（日本時間20日未明）に米ワシントンのホワイトハウスで開かれたトランプ大統領と高市早苗首相の首脳会談について取り上げた。

井上アナは「イラン情勢をめぐってはトランプ大統領がここ最近、特にSNS上で『アメリカへの忠誠心はどのくらいなんだ』と試すような発信を繰り返してきたと思うんですけど」と語り、「重要なのは、日本として、日本の法律内でどこまでができてどこまでがないないのか、これをしっかりと伝えるべき」と述べた。

また「今回の会談でどこまで伝えられたのかよく分からないんですけど」としつつ、「本来であれば『トランプさん、あなたのやっていることは国際法違反ですよ』と。『ロシアと同じことをやってますよ』と私は言うべきだと思うんですけど、これが言えない現実路線が今の日米関係の現在地というか。日本の国力の現在地でもあるのかなと、私はどことなく感じました」と話した。