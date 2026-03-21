“かわいすぎるプロ雀士”として昨夏デビューした爰河真里亜（ここかわ・まりあ、24）が、所属する最高位戦日本プロ麻雀協会のD2リーグの21日開幕を前に取材に応じ、意気込みを語った。

昨年はデビューとなった後期D3リーグを43位で終え、最短でD2リーグへ昇格。第4節では自身の卓の対局模様がYouTube「最高位戦チャンネル」で生配信されるなど、さまざまな経験を積んだ。「所作の部分などでご迷惑をかける部分もありましたが、試合に勝つ“爆運”に恵まれて、昇格することができました！」と振り返った。

分岐点に挙げたのは配信された第4節時に「トータルで1位がとれたこと」とし「あそこで流れを引き寄せられました。D2でも確実でいい試合ができるように頑張りたいですし、今はうれしい気持ちと頑張りたい気持ちが交差しています。同期も少ないので、上がったからにはうまくやっていきたいですし、引き続きレッスンなどを受けて勉強していきたいです」と力を込めた。

21日のリーグ開幕後は、女流リーグの試合やタイトル戦なども控えている。オフは海外旅行に出かけたほか、「家族でマージャン大会をやったりもしました。先輩たちがお祝いをしてくれたりもしましたね」と笑顔で明かした。活躍に合わせてSNSのフォロワーなども増えているといい「親戚が見てくれていたり、『頑張ってるね』と地元の友達に言われたりもしました」と喜んだ。

デビュー時から笑顔まぶしい“役満フェイス”で話題となり、将来的な競技マージャンのチーム対抗リーグ戦「Mリーグ」入りを掲げて奮闘を続ける。グラビアなどでも活躍し、“役満ボディー”として有名な岡田紗佳らのような名実そろった存在を目指しており「自分にしかできないこともやりたいですし、女性や若い方にもマージャンの良さを知っていただきたいです。私もそのアイコンのような存在を目指していけたらいいですね」と意気込んでいる。

勝負のD2リーグでの戦いを見据え「次もストレートでの昇格を目指しています」と宣言。「これまではリーチを多くかけて攻めていましたけど、これからはいい感じの駆け引きをしていけたらいいなと思っています」と“戦法変更”も示唆し、さらに進化した姿をみせることを誓った。【松尾幸之介】

◆爰河真里亜（ここかわ・まりあ）2001年（平13）11月13日生まれ、大阪府出身。25年7月、最高位戦日本プロ麻雀協会に50期前期として入会。マージャン好きだった家族の影響で幼い頃から親しみはあり、18年から始まったMリーグを見て憧れを持つ。専門学校卒業後、約2年ほど地元大阪で国産高級化粧品ブランドの美容部員として働き、プロ雀士になるため一念発起して仕事を辞めて上京。約1年後の昨年7月に50期前期として正規合格した。ファッションブランドモデルなどとしても活動中。好きな牌は「中」で「響きがかわいいから」。家族は両親と姉、弟。趣味は海外旅行とメーク、ポーカー。