歌手麻倉未稀（65）が20日までにブログを更新。8年通った病院との“別れ”を報告した。

麻倉は「2017年、4月に番組の健康診断で乳がんが発覚！それから、私の人生が激変した」と切り出し、「東大病院の乳腺外科で生検を受け、『悪性腫瘍 乳がんです。』との先生の言葉に『やっぱり、悪性だったんだ！ そうか、仕事はどうなるんだろう？ 歌えるのかな？』などなど、走馬灯のように様々な思いや感情が映像を見ているかのように何度もループして流れる」と当時を振り返った。

続けて「通いなれた、いろんな思いがある病院が3月で外来がクローズ。乳がんセンターは南大和クリニックにチームでお引越しします」と説明。続けて「先生も看護師さんも激動の7〜8ヶ月。お辞めになる看護師さんもいらして、残念でたまらない 転院先が決まっているけど、もうここに来ないんだ！…と思うと寂しい。あちらでね！…と会話を交わし、先生ともお話しができ、ほっとしたけど…」と思いを明かした。

また「丸8年通った病院とお別れできました。思い出が詰まった病院。『さよなら』長い間ありがとうございました」と感謝を伝えた。

麻倉は17年にテレビ番組で乳がんが発覚し、全摘手術を受けるも奇跡的な回復を見せて、術後3週間でステージに復帰。音楽活動とがんの啓発活動を両立している。25年10月には「まだ経過観察中でして、3カ月に1回はクリニックに処方箋をもらいに行って、1年に1回、病院を受診する。そのたびにどきどきするのは変わらないです」と話していた。