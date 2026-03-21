ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が20日までにインスタグラムを更新。東京でのイベントを報告した。

竹中アナは「今から東京に!!半年前には、私が東京でカレンダーブックのお渡し会やファンミーティングを行うなんて思ってもいませんでした」とつづり、空港でのショットを公開した。

続けて「沖縄でお仕事をしている私だからこそ、週刊プレイボーイさんやデジタル写真集で私を知ってくださった方が、本当に東京でイベントなんかして、来てくれるんだろうか。そんな優しい人いらっしゃるのかなって、トントンと話が進む中で思っていました」と思いを明かした。

続いての投稿で竹中アナは「おはよう 今日は東京DAY きっと皆に会えるるるるるるるるーーー やたたたたたたたたーーーーー」とファンとの交流に期待を寄せた。

この投稿にフォロワーからは「広島から来たよー」「いよいよレジェンド」「一生に一度の最高の思い出になると思います」とコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。