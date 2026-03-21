グラビアアイドルの三田悠貴（27）が20日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「パパとランチした」と報告。ボディーラインくっきりのグレートップス姿で、父とパスタやピザを食したショットを公開した。「朝から色々まわって2万歩あるいたと知った夜 むっちゃびっくりしとった」と父娘で満喫した1日を過ごしたことを伝えた。

また、別の投稿では「R・I・P GIRLS2025写真集より ソロデジタルが発売されました」と明かし、白いランジェリー姿の表紙カットをアップ。「ここでしか見られないカットもあるので是非チェックしてねハート」と願った。

ファンやフォロワーからも「いいね、父娘デート」「親孝行したね」「お父様は幸せや」「可愛すぎる」「テーブルに置いてある」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。