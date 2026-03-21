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気象台は、午前9時41分に、大雪警報を旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表 21日09:41時点

上川地方では、21日昼過ぎまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□大雪警報【発表】
　積雪　21日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■富良野市
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■鷹栖町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■東神楽町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■当麻町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■比布町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■愛別町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■上川町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■東川町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■美瑛町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■上富良野町
□大雪警報【発表】
　積雪　21日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■中富良野町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■南富良野町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■占冠村
□なだれ注意報
　22日にかけて注意