【大雪警報】北海道・旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表 21日09:41時点
気象台は、午前9時41分に、大雪警報を旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表 21日09:41時点
上川地方では、21日昼過ぎまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□大雪警報【発表】
積雪 21日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■鷹栖町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 21日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■東川町
□大雪警報【発表】
積雪 21日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■美瑛町
□大雪警報【発表】
積雪 21日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■上富良野町
□大雪警報【発表】
積雪 21日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報
22日にかけて注意