気象台は、午前9時41分に、大雪警報を旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表 21日09:41時点

上川地方では、21日昼過ぎまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■旭川市

□大雪警報【発表】

積雪 21日昼過ぎにかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報

22日にかけて注意



■富良野市

□なだれ注意報

22日にかけて注意



■鷹栖町

□なだれ注意報

22日にかけて注意





■東神楽町□大雪警報【発表】積雪 21日昼過ぎにかけて警戒12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報22日にかけて注意■当麻町□なだれ注意報22日にかけて注意■比布町□なだれ注意報22日にかけて注意■愛別町□なだれ注意報22日にかけて注意■上川町□なだれ注意報22日にかけて注意■東川町□大雪警報【発表】積雪 21日昼過ぎにかけて警戒12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報22日にかけて注意■美瑛町□大雪警報【発表】積雪 21日昼過ぎにかけて警戒12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報22日にかけて注意■上富良野町□大雪警報【発表】積雪 21日昼過ぎにかけて警戒12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報22日にかけて注意■中富良野町□なだれ注意報22日にかけて注意■南富良野町□なだれ注意報22日にかけて注意■占冠村□なだれ注意報22日にかけて注意