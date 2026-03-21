『葬送のフリーレン』のヒンメルを演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「佐藤健」、1位は？
フリーレンとともに冒険し、魔王を倒した伝説のパーティーの勇者。自称イケメンのナルシストですが、仲間思いで、困っている人を助けずにはいられない内面もイケメンな真の勇者。フリーレンが“人間を知りたい”と思ったきっかけとなる重要人物です。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でヒンメルを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、佐藤健さん。アクションからラブコメディーまで幅広いジャンルの作品で主演を務めています。人気漫画が原作の実写化映画『るろうに剣心』シリーズで演じた主人公・緋村剣心役では圧倒的な殺陣シーンを披露。凛とした佇まいと目力の強さが伝説の勇者感をほうふつとさせます。
回答者からは「軽やかな笑顔の裏に覚悟を秘めた演技が、ヒンメルの生き様そのもの」（30代男性／埼玉県）、「明るさの裏にある覚悟みたいなものを演技で見せてくれそう」（20代女性／和歌山県）、「爽やかさと英雄的オーラがありつつ、内面の優しさも表現できるので、理想を追い続けた勇者役に合いそう」（30代男性／茨城県）、「イケメンだけど決めるところは決めて、気取り過ぎないヒンメルの格好良さを表現してくれそうと思った」（30代女性／愛知県）などの声がありました。
1位は、吉沢亮さん。“国宝級イケメン”と称される美貌を持ち、コミカルな役柄からアクションまで、幅広い分野の作品で圧倒的な存在感を放っています。2025年6月に公開された歌舞伎の世界を描いた映画『国宝』では、主演・立花喜久雄役で希代の女形を演じ、凛とした美しさと気迫の演技は国内外で大きな評価を得ています。
回答者からは、「美男子。意義とよこしまな考え方してるのとかもあう気がする」（10代男性／茨城県）、「キャラクターの神々しいほどの美しさと、ちょっとしたナルシスト感を嫌味なく演じられるのは彼しかいないと思います。回想シーンで現れるたびに物語を輝かせる圧倒的な存在感があるためです」（20代その他／大阪府）、「華がありすぎるのに、決して自己主張しすぎない。“伝説になった勇者”は吉沢亮がぴったりです」（50代男性／東京都）、「圧倒的な“美しさ”と“品の良さ”を自然にまとえる、また、柔らかい笑顔と誠実さがヒンメルの人格に合うのと、コミカルな演技もシリアスも高いレベルでこなせるから」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でヒンメルを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
2位：佐藤健／25票
2位は、佐藤健さん。アクションからラブコメディーまで幅広いジャンルの作品で主演を務めています。人気漫画が原作の実写化映画『るろうに剣心』シリーズで演じた主人公・緋村剣心役では圧倒的な殺陣シーンを披露。凛とした佇まいと目力の強さが伝説の勇者感をほうふつとさせます。
回答者からは「軽やかな笑顔の裏に覚悟を秘めた演技が、ヒンメルの生き様そのもの」（30代男性／埼玉県）、「明るさの裏にある覚悟みたいなものを演技で見せてくれそう」（20代女性／和歌山県）、「爽やかさと英雄的オーラがありつつ、内面の優しさも表現できるので、理想を追い続けた勇者役に合いそう」（30代男性／茨城県）、「イケメンだけど決めるところは決めて、気取り過ぎないヒンメルの格好良さを表現してくれそうと思った」（30代女性／愛知県）などの声がありました。
1位：吉沢亮／81票
1位は、吉沢亮さん。“国宝級イケメン”と称される美貌を持ち、コミカルな役柄からアクションまで、幅広い分野の作品で圧倒的な存在感を放っています。2025年6月に公開された歌舞伎の世界を描いた映画『国宝』では、主演・立花喜久雄役で希代の女形を演じ、凛とした美しさと気迫の演技は国内外で大きな評価を得ています。
回答者からは、「美男子。意義とよこしまな考え方してるのとかもあう気がする」（10代男性／茨城県）、「キャラクターの神々しいほどの美しさと、ちょっとしたナルシスト感を嫌味なく演じられるのは彼しかいないと思います。回想シーンで現れるたびに物語を輝かせる圧倒的な存在感があるためです」（20代その他／大阪府）、「華がありすぎるのに、決して自己主張しすぎない。“伝説になった勇者”は吉沢亮がぴったりです」（50代男性／東京都）、「圧倒的な“美しさ”と“品の良さ”を自然にまとえる、また、柔らかい笑顔と誠実さがヒンメルの人格に合うのと、コミカルな演技もシリアスも高いレベルでこなせるから」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)