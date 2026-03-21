【NASCAR】第5戦 ペンズオイル400（ラスベガス・モータースピードウェイ／日本時間3月16日）

【映像】レース後に喧嘩勃発＆物議を呼んだ報復行為

アメリカを代表するレースで、チェッカー後にドライバー同士が衝突する場面が発生し、サーキットや中継が騒然となった。

NASCARの第5戦は全267周のレースが終わり、優勝したのはヒールとして人気のデニー・ハムリン。昨年もラスベガスを制したハムリンの今季初勝利に会場が沸いた一方で、マシンから降りた2人のドライバーが揉めている様子がカメラに映し出された。

やり合っていたのはロス・チャステインとダニエル・スアレスで、2人はトラックハウス・レーシングの元チームメイト同士。リプレイ映像を見ると、チャステインの1号車がダニエル・スアレスの7号車をコース外側へ押し出した場面があったようだ。残り10周を切ったあたりから2台は17位争いで直接せめぎ合っていた。

解説の桃田健史氏によれば、このレース中の小競り合いがスアレスとしては納得できず、マシンを降りた後でチャステインのところへ突っかかっていった様子。やがてエキサイトしたチャステインがスアレスに食ってかかって小突き、実況の増田隆生アナも「相当熱くなっていますね！ ロス・チャステイン」とコメント。

すぐに間に人が入ったことでそれ以上の乱闘に発展することはなかったが、桃田氏も「まぁまぁ…ね。（以前は）なんだこの野郎と言ってヘルメット投げたりとか（ありました）」と、近年ではドライバー同士の乱闘が減ったことを語っている。

この一触即発のシーンに視聴者からも、「手が出た」「おーやってるやってる」「それが原因か…」「おっ！！久々の喧嘩か！？」などのコメントが集まり、こちらも騒然となっていた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）