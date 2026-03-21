米国代表の主将としてWBCに出場したアーロン・ジャッジ外野手（33）が20日（日本時間21日）、大リーグ公式サイトなど米メディアの取材に対応。次回WBCと28年に開催されるロス五輪への出場意欲を示し、WBCについてはシーズン中の開催変更を訴えた。

ジャッジは米メディアの取材に応じ、WBCについて「最高だったよ。優勝できなかったのは残念だけど、彼らと一緒にいられたこと、あのチームの一員でいられたことが特別な体験だった」とコメント。今後も米国代表としてプレーを続けることについても「チャンスがあればいつでも。前回（2023年）も欠場したくなかった。2017年の時は新人だったとはいえ、選ばれなかったことに腹を立てていたくらい。チャンスがあればいつでも行くよ」と次回WBCとロス五輪への参戦意思を表明したという。

また、シーズン開幕前の開催となっているWBCの開催時期の変更も要求。「我々にとっても非常に多くの制限があった。特定の選手はこのせいで投げられず、特定の日に投げなければならなかった」と制約の多いシーズン前でなく、シーズン中の開催に変更するように訴えた。

ジャッジはWBC終了後、初めてオープン戦出場。オリオールズ戦に「2番・DH」で先発出場したが3打数無安打3三振で途中交代した。