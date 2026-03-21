福田師王が後半ATに逆転V弾!! 途中出場から3試合ぶりの白星を呼び込む大活躍
[3.20 ブンデスリーガ2部第27節 カールスルーエ 3-1 G・フュルト]
カールスルーエのFW福田師王が20日、ホームでのブンデスリーガ2部第27節グロイター・フュルト戦(○3-1)で決勝ゴールを挙げた。
後半36分に途中出場した福田は1-1の同アディショナルタイム3分、セットプレーで左右に揺さぶった流れからファーでヘディング。左ポストに当たりながらも決まり、2-1とする逆転弾を奪った。
21歳の福田は今季ボルシアMGから期限付き移籍で加入。リーグ戦10試合ぶりとなる2得点目を記録した。チームはさらに1点を追加し、3-1で快勝。3試合ぶりの白星をつかんだが、順位は8位のままとなっている。
カールスルーエのFW福田師王が20日、ホームでのブンデスリーガ2部第27節グロイター・フュルト戦(○3-1)で決勝ゴールを挙げた。
後半36分に途中出場した福田は1-1の同アディショナルタイム3分、セットプレーで左右に揺さぶった流れからファーでヘディング。左ポストに当たりながらも決まり、2-1とする逆転弾を奪った。
#福田師王 が逆転ゴール!!!— イージースポーツ (@easysportsjp) March 20, 2026
ロングFKから、ファーで待っていた福田がヘッドで押し込む
カールスルーエの逆転勝利に貢献!#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
カールスルーエSC vs グロイター・フュルト
視聴はこちら https://t.co/pibLKmAcab pic.twitter.com/HDCLFa3euh