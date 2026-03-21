[3.20 ブンデスリーガ2部第27節 カールスルーエ 3-1 G・フュルト]

　カールスルーエのFW福田師王が20日、ホームでのブンデスリーガ2部第27節グロイター・フュルト戦(○3-1)で決勝ゴールを挙げた。

　後半36分に途中出場した福田は1-1の同アディショナルタイム3分、セットプレーで左右に揺さぶった流れからファーでヘディング。左ポストに当たりながらも決まり、2-1とする逆転弾を奪った。

　21歳の福田は今季ボルシアMGから期限付き移籍で加入。リーグ戦10試合ぶりとなる2得点目を記録した。チームはさらに1点を追加し、3-1で快勝。3試合ぶりの白星をつかんだが、順位は8位のままとなっている。