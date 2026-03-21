#福田師王 が逆転ゴール!!!



ロングFKから、ファーで待っていた福田がヘッドで押し込む

カールスルーエの逆転勝利に貢献!#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga



⚽ブンデスリーガ2部

カールスルーエSC vs グロイター・フュルト

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