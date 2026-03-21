毎年恒例アカデミー賞アフターパーティー、セレブの華麗なドレススタイルをチェック！
日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式。賞の行方も気になるが、ロサンゼルスの各所で開催されるアフターパーティーには、今年の賞レースに絡まなかった俳優たちや、モデル、ミュージシャンらハリウッド中の一流セレブが参加する。レッドカーペットの華やかさ＆大胆さは格別だ。そこで、毎年恒例のVanity Fair誌主催のオスカー・パーティーでキャッチされたセレブの装いをご紹介！
【写真】アフターパーティーを彩ったセレブたちの華麗なドレス姿＜フォトギャラリー＞
米シンガーのオリヴィア・ロドリゴは、ウエストに大きなリボンをあしらった、サンローランによるピンクベージュのミニドレスをまとい、サテン地のポインテッドパンプスをコーデ。ブルネットヘアは緩やかに巻いたダウンスタイルにし、フレッシュで肩肘張らない装いで参加。パーティーにぴったりのルックと言えそう。
一方、スキのない装いが定番のアニャ・テイラー＝ジョイは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールの黒いボディスーツに、大きなリボンをあしらったヘッドピース、そしてダイヤモンドをあしらったティファニーのペンダントを合わせ、エレガントでありながら、ショーガールのような華やかさも感じさせるルックを披露した。
他と一線を画す装いで知られるジュリア・フォックスは、ヴィクター＆ロルフによる、高さを出した肩のラインが目を引くドレスに合わせ、ブルネットのヘアをツノのようなアップスタイルにまとめ、まるでおとぎ話から抜け出て来たようなルックを演出。La Marquiseのグリーンのイヤリングで彩りを添えた。
ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』で、助演女優賞にノミネートされていたテヤナ・テイラーは、授賞式で見せた黒ベースのドレスから一転、シャネルによる艶やかなサテン地の白いドレスにチェンジ。スクープネックラインと胸元のギャザーが特徴のシンプルなデザインながら、ストラップにシャネルならではのチェーンがあしらわれた美しい一着だ。
ギレルモ・デル・トロ監督による『フランケンシュタイン』に出演し、本年度の賞レースで注目を集めたミア・ゴスは、ディオールによるカスタムドレスに、ロジェ・ヴィヴィエのクリスタル・ブールサンダルをコーデ。丸いネックラインのドレスは、バックスタイルに白いチュールスカートがデザインされた、角度によって印象の異なる一着。サンダルのスティレットヒールにあしらわれたクリスタルのビジューにも注目だ。
また、『センチメンタル・バリュー』で助演女優賞に初ノミネートされたエル・ファニングは、姉のダコタと一緒に来場。それぞれ、ジバンシイとズハイル・ムラドのドレスをまとい、シルバー×黒の姉妹リンクコーデを披露した。
ジェシカ・アルバは、タマラ・ラルフによる羽根飾りを配したドレスを着用。英シンガーのデュア・リパは、スキャパレリによるゴールドのフリンジをあしらった黒いペプラムドレスをまとい、ルイ・ヴィトンのスーツに身を包んだ婚約者カラム・ターナーとポーズを取った。
そして、モノクロのスタイルが続く中、モデルで実業家のエミリー・ラタコウスキーは、コナー・アイヴスによるドレープが美しいマゼンタのドレスをチョイスした。
米シンガーのオリヴィア・ロドリゴは、ウエストに大きなリボンをあしらった、サンローランによるピンクベージュのミニドレスをまとい、サテン地のポインテッドパンプスをコーデ。ブルネットヘアは緩やかに巻いたダウンスタイルにし、フレッシュで肩肘張らない装いで参加。パーティーにぴったりのルックと言えそう。
一方、スキのない装いが定番のアニャ・テイラー＝ジョイは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールの黒いボディスーツに、大きなリボンをあしらったヘッドピース、そしてダイヤモンドをあしらったティファニーのペンダントを合わせ、エレガントでありながら、ショーガールのような華やかさも感じさせるルックを披露した。
他と一線を画す装いで知られるジュリア・フォックスは、ヴィクター＆ロルフによる、高さを出した肩のラインが目を引くドレスに合わせ、ブルネットのヘアをツノのようなアップスタイルにまとめ、まるでおとぎ話から抜け出て来たようなルックを演出。La Marquiseのグリーンのイヤリングで彩りを添えた。
ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』で、助演女優賞にノミネートされていたテヤナ・テイラーは、授賞式で見せた黒ベースのドレスから一転、シャネルによる艶やかなサテン地の白いドレスにチェンジ。スクープネックラインと胸元のギャザーが特徴のシンプルなデザインながら、ストラップにシャネルならではのチェーンがあしらわれた美しい一着だ。
ギレルモ・デル・トロ監督による『フランケンシュタイン』に出演し、本年度の賞レースで注目を集めたミア・ゴスは、ディオールによるカスタムドレスに、ロジェ・ヴィヴィエのクリスタル・ブールサンダルをコーデ。丸いネックラインのドレスは、バックスタイルに白いチュールスカートがデザインされた、角度によって印象の異なる一着。サンダルのスティレットヒールにあしらわれたクリスタルのビジューにも注目だ。
また、『センチメンタル・バリュー』で助演女優賞に初ノミネートされたエル・ファニングは、姉のダコタと一緒に来場。それぞれ、ジバンシイとズハイル・ムラドのドレスをまとい、シルバー×黒の姉妹リンクコーデを披露した。
ジェシカ・アルバは、タマラ・ラルフによる羽根飾りを配したドレスを着用。英シンガーのデュア・リパは、スキャパレリによるゴールドのフリンジをあしらった黒いペプラムドレスをまとい、ルイ・ヴィトンのスーツに身を包んだ婚約者カラム・ターナーとポーズを取った。
そして、モノクロのスタイルが続く中、モデルで実業家のエミリー・ラタコウスキーは、コナー・アイヴスによるドレープが美しいマゼンタのドレスをチョイスした。