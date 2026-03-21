2024年11月にこの世を去った元横綱北の富士勝昭氏（享年82）。解説者としても人気を博し、NHKの吉田賢アナウンサー（65）とは名コンビで知られていた。「私の無二の恩人です」と感謝する吉田アナが語る「北の富士像」とは──。

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──北の富士さんがNHK大相撲中継の専属解説者になったのは1998年。当時、吉田さんは30代後半。すでに幕内の実況を担当していた。

私が何を問いかけても、北の富士さんはうまくさばいてくれました。正面から受け止めて返答したり、ふっといなしたり、時にはバーンと突き放したり。だから私は安心して好きなように語りかけることができた。少々失礼な物言いや突っ込みも許してくれた。度量が違いました。

──その中で中継スタイルが形作られていく。

解説者と丁々発止やって、楽しく解説してもらいながら、今日一日、視聴者の皆さんと一緒に相撲を見ていく--。もしかしたら、これが私の持ち味なのかなと。

あの北の富士さんとそんな関係でやっていたものだから、他の解説の親方衆も、私の“芸風”を許してくれて。「NHKだから、くだけないで、もっとちゃんと実況しろ」と、眉をひそめる視聴者もいたでしょう。でも、NHKといえども、こういうスタイルが少しくらいあってもいいのではないかなと。巷間、「北の富士と吉田の居酒屋相撲トーク。一杯ひっかけてやってるに違いない」なんて言われたりもして。内心、本望でした。

実は北の富士さんは少年のころ、（落語家で喜劇役者の）柳家金語楼に、弟子にしてくださいってはがきを出したことがあるらしいんですよ。

──北の富士さんが⁉

昔から北の富士さんの根底には、相手を喜ばせたい、楽しませたいという精神があったのでしょうね。ホント、実況中の対話はもちろん、普段の会話でも「間」が絶妙だった。まさに“話芸”。落語に通じるような語りっぷり。そのうえ、常に「陽」をまとっていて、北の富士さんがいると、場がいつも明るくなった。皆ファンになってしまうのも不思議じゃない。

──北の富士さんが大相撲中継の解説に登場して、視聴者のすそ野も広がっていく。

98年の理事選で、一門内の候補者を一本化する過程で自ら降りて協会を去ることになりましたが、でも解説者になったからこそ、北の富士さんの「皆を楽しませたい」という精神や話芸が、視聴者へ広く発揮されることになった。

北の富士さんは、技術や相撲の「心」といったものを、内面から染み出てきたような言葉や抑揚で伝えてくれる。だから、必ずしも相撲に詳しくない視聴者でも、「ほ〜、そうか」と納得できたのでしょう。私は密かに「北の富士の共感解説」と名付けていました。

ちょっと生意気な言い方になりますが、北の富士さんの人生は、解説者時代こそ集大成の季節だったと思います。

──ファッションでも視聴者を魅了した。

例えば夏場には紗の着物（薄物の着物）を着てね。粋も粋。「昔のを引っ張り出してきたんだよ」なんて照れ隠しで言って。男性の和装文化を、今の世の中に教えてくれた人でした。

それで、モニターでちゃんと自分の姿をチェックしているんですよ。あるとき、白い浴衣だった。「きょうは涼やかな浴衣で」と本番で振ったら、モニターを眺めて、「う〜ん、入院患者みたいだな」って。反省するときもあった（笑）。

真っ赤な革のジャケットを着て放送席に入ってきたときは、唖然としました。でも、画面に映った姿を見ると、ピシッと決まっている。

そうそう。私の母親が北の富士さんのファンで、「見劣りしてしょうがないから、おまえは一緒に映るな」って。仕事でやっているのにね。

──解説席での逸話には事欠かない。北の富士さんの「あ、見ていなかった！」は、好角家が好んで話題にする余話の一つ。

これ、本当に取組を見ていない場合と、実は見ていたのに「見ていなかった」と言っているのが半々なんですよ。北の富士さんは解説席でも自然体。お叱りを受けるかもしれませんが、「この取組はあまり興味ないな」というときは、手元の紙に何か書いたりして、本当に見ていない。でも、残り半分は実は見ている。

──なのに見ていなかったふり。その心は？

まず、語るに及ばないとき。あっけなく終わってしまった取組とかね。次いで、「今の内容は、向正面の親方が得意にしていた形だから、そっちに振れ」と暗に言っているとき。

私もよく、「では、（向正面の）舞の海さんに聞きましょうか」と。でも、舞の海さんがひとしきり語った後に、「いや俺はそうは思わない」って見事にハシゴを外す。見ていなかったと言っているのに（笑）。

あるいは、そう言ったらアナウンサーはどう対処するかな、と明らかに面白がっている場合も。まったく、いたずら好きでしょ。

──中継中、たまり席や桟敷に著名人が来ているか、モニターをよく観察していた。

あるとき、「あっ！」て画面を指さすから、見たら、画面の隅に浅丘ルリ子さん。ところが「あっ」て声は思いの外大きくて、マイクが拾ってしまった。だから私は、「あ〜、きょうは桟敷に浅丘ルリ子さんがいらしているんですね」と応じた。すると北の富士さんは一転、「お、そう？」って。私がキョロキョロして浅丘さんを見つけて、北の富士さんは真面目に相撲を見ていてつゆ知らず。話を振られて、はじめて知ったという体にされてしまった。

──北の富士流の魅力は尽きない。

北の富士さんの謦咳に接して、相撲や中継のみならず、人生そのものも勉強させてもらいました。……これ、きょうのネクタイ、北の富士さんの形見です。北の富士流の免許皆伝とは到底いかないけれど、北の富士さんの「心」を大事に、まだまだ相撲実況を続けたいと思っていますよ。

（構成=山家圭）

※インタビューの詳細は、吉田アナが出演する日刊ゲンダイYouTube「しまなみ親方の大相撲日刊ゲンダイ場所」で。