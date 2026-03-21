関西若手芸人の登竜門『NHK上方漫才コンテスト』例えば炎が優勝 “憧れ”の先輩との決勝戦制する【コメント】
関西若手芸人の登竜門『第55回NHK上方漫才コンテスト』が20日、NHK大阪放送局で開催され、例えば炎（タキノ ルイ、田上）が優勝した。
【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。豪快キャプテン（本戦初出場）、侍スライス（本戦初出場）、シカノシンプ（本戦初出場）、ジョックロック（本戦初出場）、例えば炎（本戦初出場）、タレンチ（本戦初出場）、もも（2回目本戦出場）、ライムギ（本戦初出場）が本戦で激突。
Aブロックを勝ち上がった豪快キャプテンとBブロック勝ち上がりの例えば炎による決勝戦の結果、例えば炎が先輩を破り優勝を勝ち取った。
■コメント
タキノ：優勝できて非常にうれしいですし、びっくりしています。運が良かったというのもあるなと。出順も良かったですし、楽屋もいつもの劇場でライブをしているメンバーと一緒だったので、リラックスできました。今までテレビでやってきたなかで、一番良い状態で漫才ができたかもしれません。
田上：決勝で戦った豪快キャプテンさんは、2年目のときから2年ちかく、毎月ライブにゲストで出てもらっていました。憧れの先輩と決勝でやれてうれしかったです。「おかあさんといっしょ」ぶりのNHK大阪のテレビでした。あの日はみんなが優勝だったと思いますが、今日は唯一の優勝なのでうれしいです。
【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。豪快キャプテン（本戦初出場）、侍スライス（本戦初出場）、シカノシンプ（本戦初出場）、ジョックロック（本戦初出場）、例えば炎（本戦初出場）、タレンチ（本戦初出場）、もも（2回目本戦出場）、ライムギ（本戦初出場）が本戦で激突。
■コメント
タキノ：優勝できて非常にうれしいですし、びっくりしています。運が良かったというのもあるなと。出順も良かったですし、楽屋もいつもの劇場でライブをしているメンバーと一緒だったので、リラックスできました。今までテレビでやってきたなかで、一番良い状態で漫才ができたかもしれません。
田上：決勝で戦った豪快キャプテンさんは、2年目のときから2年ちかく、毎月ライブにゲストで出てもらっていました。憧れの先輩と決勝でやれてうれしかったです。「おかあさんといっしょ」ぶりのNHK大阪のテレビでした。あの日はみんなが優勝だったと思いますが、今日は唯一の優勝なのでうれしいです。