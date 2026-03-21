第９８回選抜高校野球大会第２日の２０日、２年連続６度目出場の花巻東は１回戦で智弁学園（奈良）と対戦し、０―４で敗れた。

万谷堅心投手が七回まで毎回の計１０三振を奪う力投を見せたが、打線が相手エースに３安打、無得点に封じられ、２回戦進出はならなかった。

得意の打撃磨き、久保村先陣切る

一回、憧れの甲子園で迎えた初打席。「チームに勢いをつけるため、絶対に打ってやる」。久保村冠太選手が２球目の直球を振り抜くと、打球は遊撃手のグラブをはじいて内野安打になり、まずは１番打者としての役割を果たした。

長野県出身。小学１年で野球を始め、中学３年のときに見学した花巻東の恵まれた練習環境と雰囲気にひかれ、進学を決めた。大谷翔平選手らを輩出した強豪校で「甲子園に出て打席に立ってみたい」という思いはもちろんあった。

入学前から打撃と走力には自信があったが、全国レベルの投手を打ち込むにはスイングスピードを上げようとティー打撃を繰り返した。昨秋の公式戦では、１年生ながら打率４割５分２厘、打点１０を記録。背番号「１５」で甲子園のベンチ入りメンバーを勝ち取った。

ただ、前夜は緊張でなかなか寝付けなかった。それでも甲子園に到着して佐々木洋監督からスタメン起用を伝えられると「やってやる」と気持ちを奮い立たせ、緊張感もなくなっていたという。

もっとも、第２打席以降は相手の左腕エースを攻略できず、「大事な場面で打てなかった。甲子園の厳しさを知った」。打撃と守備をさらに磨き、また夏に戻ってくると決意している。（前田智貴）

佐々木洋監督「（智弁学園に）手も足も出ずに終わってしまい、選手たちは悔しさが残っていると思う。速い球に対応できるように打力を強化し、また夏に戻ってきたい」