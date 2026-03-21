寝坊で遅刻した部下に｢社会人としての自覚が足りない｣はダメ…一流の上司が使う"効果バツグン"な伝え方
※本稿は、深谷百合子『「この型」を使って○○をわかりやすく説明してください。』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。
■一歩間違えると「パワハラ」になる
Q.1 遅刻した部下に注意してください
あなたの部下が寝坊で遅刻し、お客様との商談に間に合いませんでした。あなたはどのように注意しますか。まずは実際に考えてみましょう。
ここからは、ネガティブなフィードバックについての型を紹介します。部下の「問題のある行動」に直面したとき、つい感情的になってしまいますよね。とくに、迷惑をかけた範囲が広がるほど、上司であるあなた自身の負担も増え、「勘弁してほしい」という気持ちになるものです。でも、次のような叱り方は、部下を萎縮させてしまったり、あなたの言動が「パワハラ」と受け取られてしまったりする可能性があります。
行動が変わらない叱り方の例
寝坊で遅刻するなんて、社会人としての自覚が足りない。次は絶対遅刻しないように。
「社会人としての自覚が足りない」「だらしがない」「何をやらせてもダメだ」のような言葉は人格否定につながります。自分はハッパをかけたつもりでも、相手は萎縮してしまい、あなたの顔色をうかがうようになるかもしれません。
■注意の目的は「行動」を変えること
叱る、注意をするというような「ネガティブなフィードバック」をする目的は何でしょうか。それは、「その人自身」を変えることではなく、その人の「問題のある行動」を変え、相手の成長を促すことです。したがって、あくまでも「事実」としての「行動」や「影響」に着目し、どうすれば改善できるのかを一緒に考えるようにしましょう。
そのために使えるのが「同意→事実→仕組み」の型です。
「同意→事実→仕組み」の型を使って注意した例
【同意】あなたにとって少し耳の痛い話をするけれど、いいですか。今日の遅刻の件で、一緒に改善策を考えたいと思います。
【事実】あなたの遅刻によって、お客様をお待たせしてしまいました。その結果、商談の時間が足りず、本来今日決めるはずだったことを持ち越す形になりました。再度日程を調整する必要が生じ、お客様にもご負担をかけることになってしまいました。
【仕組み】今回の遅刻は、どこに原因があったと思いますか。同じことを繰り返さないために、あなた自身で工夫できることはありますか。
相手にとって耳の痛い話をするときには、いきなり本題に入ると相手は構えてしまいます。まずは「これから耳の痛い話をする」ことを伝え、同意を得ることで、相手の「聞く態勢」を整えます。
■「聴く」「問いかける」を意識する
そのうえで、問題となった行動とその影響について、「事実」を伝えます。「こういう事実があった」ということを共有する感覚で伝えるのが、感情的にならないコツです。「あなたが○○した」のように「あなた」を主語にするよりも、「あなたの○○という行動がこんな影響をもたらした」のように伝えるほうが、部下の尊厳を傷つけずにすみます。
最後に、「なぜ」ではなく「どこ」に原因があったのかを一緒に振り返ります。この例でいえば、「寝坊」に至るまでの行動を振り返り、どこに原因があったのかを探っていくのです。この過程で、「本人のうっかり」で寝坊したのではなく、「ずっと残業続きだった」「家族の看病をしていた」などの「環境要因」が浮かび上がってくることもあります。
そうした背景をふまえたうえで、どんな工夫ができそうかを問いかけて、本人に対策を考えてもらいます。
「こうしたらいいのではないか」と上司からアドバイスするよりも、本人が「自分で考える」ことが大事です。
ネガティブなフィードバックをするときほど、「伝える」というよりも、「相手の話をしっかり聴く」ことと「問いかける」ことを意識しましょう。
■「報・連・相してください」ではダメ
Q.2 報告・連絡・相談をせずに仕事を進めてしまう部下に、「行動を変える必要性」を伝えてください
あなたの部下は、報告・連絡・相談をせずに仕事を進めてしまうことがあります。あなたは上司として、行動を改めてもらう必要があると感じています。部下にどのように伝えますか。まずは実際に考えてみましょう。
望ましいのは、相手が「変わらなければ」と自ら気づいて行動を改めてもらうことです。しかし、あなたが「こうするべき」「こうするのが常識」と考えていても、価値観の違う相手には響きません。そんなとき、次のように伝えても、相手の「納得感」が薄いため、行動の変化を期待することは難しいでしょう。
相手の行動に変化を起こしづらい例
「報・連・相」は仕事の基本です。勝手に仕事を進めてしまうと、ほかの人にも迷惑をかけてしまうから、ちゃんと「報・連・相」をしてください。
フィードバックするときだけでなく、相手に動いてもらいたいとき、相手に行動を変えてもらいたいときは、相手が「自分事」として受け取る必要があります。つまり、それをすることが自分にとってどのような「意味」があるのか、納得して初めて行動を起こしたり、変えたりするのです。
■「行動を変えたほうが得」なことを伝える
そのためには、「行動を変えないことで、どのような損失を被る可能性があるのか」、そして、「行動を変えることで、自分自身にどのようなメリットがあるのか」を伝える必要があります。「会社やまわりの人たち」にとってどんな影響があるのかというよりも、「その人自身」にとっての影響を伝えるのです。
そのときに使えるのが「灰色の未来→バラ色の未来→行動」の型です。「未来の結果」を見せることで、自ら行動を変えようという意識が生まれます。
「灰色の未来→バラ色の未来→行動」の型を使って伝えた例
【灰色の未来】今のまま、報告や相談を疎かにする状態が続くと、あなたがせっかく頑張っても、最後に手戻りが発生して、時間も労力も無駄になってしまうかもしれません。
悪い報告もあなたが握ったままでは、あなたの責任が問われることになってしまいます。
【バラ色の未来】でも、早めに報告や相談をしてくれれば、大きな軌道修正をしなくてすむので、納期ギリギリで仕事のやり直しが発生することもなくなり、あなた自身も仕事が楽になります。悪い報告も早く手放せば、気が楽になるし、責任はあなたから上司である私に移ります。報告することは、あなた自身を守ることにもなりますよ。
【行動】まずは、何から始めましょうか。
本人にとってどんな未来が待っているのかを、マイナス面とプラス面両面から具体的にイメージできるように伝えましょう。「行動を変えたほうが得だ」と感じれば、自分から変わろうとする意欲が生まれます。
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深谷 百合子（ふかや・ゆりこ）
合同会社グーウェン代表
大阪大学卒業後、ソニーグループ、シャープで技術者・管理職として工場の環境保全業務を行う。専門用語を噛み砕いて説明できることが評価され、工場の見学者に環境対策の説明や、テレビや新聞からの取材に対応する業務を任されるようになる。その後、中国国有企業に転職。100名を超える中国人部下の育成を任される。2020年独立。コミュニケーションをテーマに、各種メディアで活動中。
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（合同会社グーウェン代表 深谷 百合子）