レオナルド・ディカプリオ主演、マーティン・スコセッシ監督による新作映画『What Happens at Night（原題）』のファーストルックが公開された。あわせて撮影の開始が報告されている。

本作はピーター・キャメロンの同名小説に基づくスリラーで、製作はApple Original Films。『ドント・ルック・アップ』（2021）で共演したディカプリオとジェニファー・ローレンスが、今回は夫婦役を演じる。

この投稿をInstagramで見る

名もなきアメリカ人夫妻が、養子を迎え入れるためにヨーロッパの雪深い都市にやってきた。その道中で妻は病のため衰弱し、夫はそのために養子が引き渡されないのではないかと危惧する。

2人が不気味なホテルにチェックインすると、そのバーは謎めいた面々で賑わっていた。老齢だが華やかなシャンソン歌手、落ちぶれた実業家、そして謎の心霊療法士──この不可解な凍てついた世界では、何もかもが表向きとは異なっている。2人が子どもを求めてもがくほど、夫婦生活や自分たち自身、そして人生そのものがわからなくなっていき……。

出演者はディカプリオ、ローレンスのほか、修道士エマニュエル役で『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』（2022）などのマッツ・ミケルセン。『メイズ・ランナー』シリーズなどのパトリシア・クラークソン、『ハウス・オブ・ダイナマイト』（2024）などのジャレッド・ハリスも名を連ねている。

脚本は『クローサー』（2004）『あるスキャンダルの覚え書き』（2006）のパトリック・マーバー。監督のスコセッシはプロデューサーも兼任する。

スコセッシとディカプリオは『ギャング・オブ・ニューヨーク』（2002）『アビエイター』（2004）『ディパーテッド』（2006）『シャッターアイランド』（2010）『ウルフ・オブ・ウォールストリート』（2013）『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』（2023）でタッグを組んでおり、今回で7作目。2人がAppleがタッグを組むのは『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』以来だ。

映画『What Happens at Night（原題）』の公開スケジュールは未定。