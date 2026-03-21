オーガニックコットンのアンダーウェアが進化♡プリスティンの魅力とは

毎日身につけるアンダーウェアこそ、心地よさにこだわりたいもの。今、注目を集めているのがオーガニックコットン素材のやさしい着心地です。「PRISTINE（プリスティン）」が提案するアンダーウェアは、締め付けない快適さと美しさを両立した一着。約30年愛され続ける理由には、女性の身体を大切に想う設計と、素材への徹底したこだわりがありました♡

心地よさを追求した設計

プリスティンのアンダーウェアは、「補正する」から「心地よく過ごす」へと変化する現代のニーズに寄り添った設計。オーガニックコットンを無染色のまま使用し、ノンワイヤーで身体を締め付けない仕様が特徴です。

特にハーフトップは、縫い目を表側にすることで肌あたりをやさしくし、太幅ストラップで肩への負担を軽減。

ホックなしのシンプルな構造で、ナイトブラや長時間の移動時にもストレスフリーな着心地を実現しています。サイズはM～3Lの4サイズ展開で、幅広い体型にフィットします。

Cath Kidston×KNT365限定トート登場♡ZOZOTOWNで復刻デザイン発売

独自素材で叶える快適フィット

快適な着用感を支えているのが、オリジナル糸「コアスパンヤーン」。ポリウレタンを芯にし、その周囲をオーガニックコットンで包み込むことで、肌に触れる部分はコットン100％のやさしさをキープ。

これにより、伸縮性・フィット感・肌へのやさしさを同時に実現しました。締め付け感がないのに、身体にしなやかに沿う着心地は、一度体験すると手放せなくなるほど。

汗をしっかり吸収し、蒸れにくいので、季節を問わず快適に過ごせます。

ラインナップと価格一覧

CSY（コアスパンヤーン）を使用したアイテムも豊富に展開。

ハーフトップ ブラ＆スタンダードショーツセット（ブラウン）

価格：10,230円（税込）

スタンダードショーツ（ブラウン）

価格：3,740円（税込）

ストレッチ天竺 深ばきショーツ（ナチュラル）

価格：3,960円（税込）

5分丈ボトム

価格：8,800円（税込）

日常使いしやすいベーシックなカラーとデザインで、どんなシーンにもなじむのが魅力。シンプルだからこそ、素材の良さと着心地が際立ちます。

自分を大切にする一着を選んで

毎日を心地よく過ごすためには、自分の身体にやさしく寄り添うアンダーウェア選びが大切です。プリスティンのアイテムは、素材・設計・想いのすべてにこだわった一着。

頑張る毎日にそっと寄り添い、リラックスした時間を届けてくれます♡これからの新しいスタンダードとして、オーガニックコットンのやさしさを取り入れてみてはいかがでしょうか♪