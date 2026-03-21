ゴルフをしている人の割合はどれくらい？1000人以上にアンケート

50代以上になると「健康のために何か始めたい」と思いつつ、実際にはどれくらい体を動かせているのか気になるところです。ウォーキングや筋トレなど、日常的な運動を習慣にしている人はどのくらいいるのでしょうか。またゴルフはどの程度親しまれているのでしょうか。

朝日新聞社が運営する「朝日新聞Reライフプロジェクト」は、コミュニティー「読者会議」メンバーを対象に「健康法と運動習慣」に関するアンケートを実施。その結果を報告しました。

定期的に運動している人は57.1% ゴルフは……？

「定期的に運動（1回30分程度）をしていますか？」という問いに対し、57.1%が「している」と回答。年代別では、50代後半で半数を超え、60代で6割近く、70代以降は65%を超える傾向が示されています。

運動習慣がある人の頻度は「週3回以上」（24.4%）が最多で、「毎日」（23.0%）、「週2回以上」（19.2%）が続きました。

どんな運動をしているか（複数回答）では、1位が「ウォーキング」（66.6%）。次いで「ストレッチ」（34.3%）、「筋力トレーニング」（18.6%）でした。一方、ゴルフは14位で4.5%で、内訳を見ると男性8.7%／女性1.0%でした。

上位に「ウォーキング」「ストレッチ」「筋力トレーニング」が並び、日常的に取り入れやすい運動が中心でした。ゴルフに限らず、まずは体力や柔軟性を底上げする意識が広がっている様子がうかがえます。

いかがでしたか？ ゴルフを“運動”として継続するには、日常のウォーキングや筋トレとセットで習慣化していく発想がヒントになりそうです。