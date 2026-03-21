株式の短期売買は難易度が高く、初心者が予想することは容易ではありません。投資先の企業を調べ、万全の態勢で臨んでも、気づけば「想定外」の動きで大負け…。なぜそのようなことになるのでしょうか。投資経験豊富な経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

株価の短期予想、投資初心者が当てられるほど簡単ではない

株価は、長期的には比較的合理的な動きをしますが、短期では理解不能な動きをする場合も少なくありません。投資初心者が「この株はもう少し下がりそうだ」などと言っているのを聞くと、違和感を覚えます。株価の短期予想はそれほど簡単ではないからです。

株価が理解不能な動きをする一因は、「人々が値上がりを予想すると皆が買い注文を出すので、実際に株価が値上がりする」ことにあります。したがって、株価を予想するには「人々は明日にはどんな予想をするのだろうか」を予想しなければならないわけです。これは不可能ですね（笑）。

短期売買で儲けるつもりなら、市場の噂を探ったほうが…

経済学者ケインズは、株価を美人投票に喩えました。当時の美人投票は、優勝者に投票した審査員も賞品がもらえたのですが、その場合の審査員の行動と株式投資家の行動が似ている、というのです。では、読者が当時の審査員になったと考えてください。

候補Aが入場したとき、読者は「美人だ」と思いましたが、審査員席は静かでした。候補Bが入場したとき、読者は「美人ではない」と思いましたが、周囲の審査員は拍手していました。読者は、自分が美人だと思った候補Aではなく、優勝しそうな候補Bに投票したほうが賞品にありつける可能性が高いので、Bに投票するでしょう。

株式市場でも、短期売買で儲けようと思ったら、何が真実かを追求するより、周囲の投資家が何を考えているか、市場での噂を探ったほうが儲けにつながりやすい、というのがケインズの教えなのです。

「噂が正しいかどうか」は、この際関係ない

審査員席で「候補Cが審査員たちに賄賂を配っているから、Cが勝つだろう」という噂が流れたとします。読者を含め、多くの審査員がCに投票し、Cが優勝することになるでしょう。筆者ならば「どうして自分には賄賂をくれなかったのだろう」と悔しがるかもしれませんが（笑）。

重要なことは、噂が誤りであったとしても関係ない、ということです。審査員の中にCの親友がいたとして、「私だけが真実を知っている。Cは賄賂なんか配っていない」ということで、自己満足に浸りながらC以外に投票するとすれば、その友人だけが賞品にありつけずに終わるでしょう。そんなことならば、「私は真実を知っているが、真実を知らない審査員たちがCに投票するようだから、私もCに投票して賞品をもらおう」と考えるほうが賢いでしょう。

もしも筆者が〈ケインズの言葉〉を知らなかったら？

株やドルの売り買いをしている金融市場の参加者たちは、「金融が緩和されると株価とドルが値上がりする」と信じています。その思考経路は「金融が緩和されると、世の中に資金が出回る。出回った資金が株やドルに向かうので、株とドルが値上がりする」というものです。

アベノミクスによって日銀総裁になった黒田氏は、大胆な金融緩和をしましたので、金融市場の参加者はこぞって株とドルを買いました。

筆者は元銀行員なので、ゼロ金利のときには金融を緩和しても世の中に資金が出回らないことを知っていましたし、後から結果をみてもその通りでした。しかし、金融市場の参加者たちは元銀行員ではないので、そんなことは知らなかったのです。

では、筆者はどうしたでしょうか。「私だけが正しいことを知っている。金融市場の参加者は銀行員ではないから正しいことを知らない。世の中に資金が出回らないのだから、株もドルも値上がりしないだろう」と考えて、自己満足に浸りながら何もせずに暮らしていた、というわけではありません。

「多くの市場参加者が誤解に基づいて株やドルを買っているから、株とドルは値上がりするだろう。私も買っておこう」と考えて買ったのです。結果として結構儲かり、何度も飲みに行くことができました。

その際、間違えて「黒田総裁、金融を緩和してくれてありがとう」と言って乾杯してしまったのです。筆者が感謝すべきだったのはケインズ先生なのです。黒田総裁が金融を緩和したとしても、筆者がケインズ先生の言葉を知らなかったとしたら、「金融が緩和されても世の中に資金は出回らないから、株や外貨は値上がりしないだろう」と考えて何もしなかったでしょう。「ケインズ先生、ありがとう」と言って乾杯すべきでした。

最後にひとつ。ケインズの美人投票の話は、短期投資に当てはまるものです。10年持っているつもりで株を買うなら、他人の噂など気にせず、真実を探求すべきです。10年後にしっかり利益を稼いでいそうな会社を探して株を買いましょう。人の噂は気にしても無駄です。七十五日で消えますから（笑）。

本稿は以上ですが、投資判断等は自己責任でお願いします。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があります。

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塚崎 公義

経済評論家