平田憲聖が27位で週末へ 金谷拓実37位、久常涼は49位 首位はイム・ソンジェ、45歳のスネデカーは5位
＜バルスパー選手権 2日目◇20日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞日本勢3人が出場している米国男子ツアーの第2ラウンドが終了した。初日首位発進のイム・ソンジェ（韓国）は5バーディ・3ボギーの「69」で回り、トータル9アンダーで単独首位をキープしている。
≪写真≫超ユニーク 久常涼が新ネックパター投入
日本勢の最上位は平田憲聖。47位タイから出たこの日は、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」でラウンド。首位と7打差のトータル2アンダー・27位タイで決勝ラウンドに進んだ。初日81位タイと出遅れた金谷拓実は、5バーディ・2ボギーの「68」と3つ伸ばしてトータル・1アンダー・37位タイで週末に週末に進んだ。昨年大会4位で、今季トップ10入り3回を記録し、事前の優勝予想で9番手に挙げられた久常涼は、2バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル・イーブンパー・49位タイで2日間を終えている。首位と1打差の2位にはデビッド・リブスキー（米国）、2打差の3位タイにはダグ・ギム、チャンドラー・ブランシェ（ともに米国）の2人が並ぶ。米ツアー通算9勝の45歳、ブラント・スネデカー（米国）は、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）らと並んで4打差の5位タイにつけている。賞金総額は910万ドル（約14億3600万円）、優勝者には$163万8000ドル（約2億5800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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