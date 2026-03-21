佐久間朱莉が極寒のなか唯一のボギーなしラウンド 変更した1W＆アイアンも手応え
＜Vポイント×SMBCレディス 初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞ここまでの2試合を優勝、2位で終えている佐久間朱莉が、今季第3戦も4アンダー・2位と好位置で滑り出した。首位のパク・ヒョンギョン（韓国）とは1打差。日本ツアーの女王が、韓国ツアー8勝に加え、『キューティフル』の愛称で人気を誇る“海外からの刺客”のライバルとして名乗りをあげた。
【写真】これが女王が選んだマッスルバック
雨が降り、気温も3月末とは思えない8.8度と冷え込んだコースで、この日唯一となるボギーなしを記録。ピンチというピンチも、2打目をグリーン右手前に外し、その後のアプローチで3メートルを残しながらもパーパットをねじ込んだ10番のみ。「それが入ったので、後半のいい流れが来たと思います」と危なげないラウンドだった。この試合から、ドライバーをこれまで使用してきたピンの『G430 MAX10K』から、今週の火曜日にテストした『G440 LST』にチェンジ。さらにアイアンも、キャビティ構造の『ブループリントS』を使用していた6番、7番を、8番以降と同じマッスルバックの『ブループリントT』に替えた。そして新クラブにも手応えを感じている。ミート率が下がっていたというドライバーについては、「だいぶいい感じで、距離もちょっと出てると思います。アゲンストのホールもあったけど、いい球が打てました」と納得。アイアンをすべてマッスルバックにした理由については、「自分の体の調子もよくなっているし、コースもスピン量が多くないと（グリーンで）球が転がってしまう」と説明する。スピン量を手にする代償としてミスへの寛容性は減るが、「自分がいいショットを打てばいいことが多いと思う」と涼し気な表情。78.5％（11/14）だったフェアウェイキープ率、72.2％（13/18）だったパーオン率も上々といえる。台湾で戦った先週、特に最終日に感じたショットの荒れについては、「大きなミスは減った。まだ右に行くミスはあるので、これから修正したいです」と心配も減った様子。「きょうはボギーなくいいプレーができたかもしれないけど、まだまだよくなる要素はある」。その自信もさらに強める週末にしたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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