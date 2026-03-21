第９８回選抜高校野球大会第２日の２０日、横浜（神奈川）は１回戦で神村学園（鹿児島）と対戦し、０―２で敗れた。

一、二回の好機を生かせず、三回に２点を奪われた。その後は先発の織田翔希投手、阿部龍之介捕手のバッテリーを中心に追加点を許さず反撃を狙ったが、九回二死満塁のチャンスであと一本が出ず、力尽きた。春連覇を目指した前回王者が初戦で涙をのんだ。

正捕手で初の公式戦・阿部龍之介捕手、冷静に牽制で一塁走者刺す

「焦らずに自信を持って」。三回に２点を失った直後、ベンチで織田投手から声をかけられ、阿部捕手は冷静さを取り戻した。

五回無死一塁。投球後に飛び出していた走者を見逃さなかった。すかさず一塁に送球してアウトに。「ここから自分たちの攻撃につなげられる」。相手に行きそうな悪い流れを断ち切った。

甲子園の初戦が、正捕手で臨む自身初めての公式戦だった。「一つひとつのプレーで大歓声がわき、緊張した」。懸命に声をかけて投手をリードし、四回以降は無失点で切り抜けた。

昨秋の関東大会後、「どの投手とも熱心にコミュニケーションが取れる」と村田浩明監督に評価され、正捕手に指名された。最初は驚いたが、「やってやる」と覚悟を決めた。エースで１学年上の織田投手とは寮の掃除を一緒にやり、会話も増やした。他の投手ともブルペンでの捕球を引き受け、積極的に交流した。

夢の舞台での戦いを終え、「ピンチでも落ち着いて声をかけていれば」と悔いは残る。それでも「夏までにチームを引っ張る存在になりたい」と成長を誓った。

（前川銀平）

村田浩明監督「良い流れの時もあったが、一本が出なかった。この経験を無駄にせず、また夏に帰ってこられるように頑張りたい」