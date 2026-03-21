吉凶の前兆！？「縁起」という言葉の本当の意味とは？【図解 日本のしきたり】

吉凶の前兆！？「縁起」という言葉の本当の意味

いくらでもかついじゃう！？縁起のしきたり

朝、お茶を淹れて茶柱がたったら「おっ、今日は朝から縁起がいいな」となり、玄関を出るときにつまずいたら「なんだか縁起が悪いなぁ」と思うことがあるかもしれません。また、試合の前には必ずトンカツを食べて「勝つ」の縁起をかつぐなど、縁起はかつぐこともできるのです。では、この「縁起」とはなんでしょうか。

縁起はもともと仏教から生まれた言葉です。そのもとは「因縁生起」という考えからで「縁って起こる」、つまりこの世のあらゆるものごとには原因（因）と結果（起）があり、何らかの力（縁）によって存在するということ。縁起の法は「これがあるとき、かれがあり、これが生じるとき、かれが生じる、これがないとき、かれがない、これが滅するとき、かれが滅する」と表し、すべて因果関係があり、それ自体では成り立たない「空」という存在とみなします。

しかし、現在私たちが普段使っている「縁起」という言葉は、これとは違った意味を持っています。冒頭で述べた通り、どちらかといえば吉凶の前兆として使われることがほとんどです。縁起よくありたい、よい縁起を身近に置きたいということから、縁起を招くためのアイテムであるさまざまな「縁起物」も古くから人々に愛されています。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』