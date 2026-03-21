「手記にまとめましょう！」

週刊誌の人気企画に「手記」がある。事件や騒動の渦中にいる人物に“真実”を語ってもらうもので「独占手記」「告白手記」などと銘打たれることもある。週刊新潮は、その70年の歴史のなかで、数々の話題の「手記」を掲載してきた。

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なかでも、世間を騒然とさせ、一躍、部数が伸びるきっかけとなったのが、1978年の“袴田手記”である。袴田里見氏（1904〜1990）は、日本共産党の元幹部。戦前の非合法時代から何度も逮捕・釈放されながら共産党活動に邁進してきた、筋金入りの党員である。戦後は中央委員などを経て、党副委員長に就任した。

当事者が赤裸々な事実を綴った手記は話題を呼んだ（写真はイメージ）

しかし、1977年10月の共産党大会で、突如、副委員長のポストから外された。どうやら、宮本顕治委員長と“確執”があるらしいとも伝えられた。いったい、何が起きているのか。当時の野平健一編集長（1923〜2010）は、「袴田さんの話を聞いてみようじゃないか」と発案し、山田彦彌デスク（1932〜1999、のちに編集長）が担当になった。当時を知るOB氏の回想。

「ところが袴田さんは、『党内問題には一切触れたくない。顔を合わせるだけなら、会ってもよい』との返事でした。とりあえずヒコヤさんは、三鷹の袴田邸へ出かけたものの、最初は、目を合わせてもくれなかったそうです。ところが雑談を重ねているうちに、ヒコヤさんの真摯で豪快な人柄に魅せられたのか、次第に、微妙な内輪話を語り始め、そのまま6時間、驚くべき“告白”をつづけました。聴き終わったヒコヤさん自身も興奮状態だったそうで、最後にひとこと、『手記にまとめましょう!』」

それが、袴田里見氏の手記《「昨日の同志」宮本顕治 真実は一つしかない》（1978年1月12日号）だった。

〈これが、五十年来、生死をかけてきた同志に対する仕打ちなのだろうか。自分の意見に従わないものは、病気であろうが何だろうが、あらゆる方法で痛めつける。これが労働者のための前衛党の指導部の姿なのだろうか。〉

この調子で、手記は、宮本委員長の“非情”の実態を、2週連続で細かく暴いた。第1回は10ページ、第2回は12ページと、週刊誌としては異例のスペースが費やされた。幹部用に貸し出されていた血圧計を、「もう幹部ではないから」と回収されたり、身辺警護のはずのボディガードが実は“スパイ”で、動静を密告されていたりなど、笑うに笑えないエピソードが続々登場した。

もちろん、世間は大騒ぎとなった。野党とはいえ、それなりに歴史を持つ一政党の副委員長が、委員長を名指しで批判したのである。

「それどころか、共産党は、発売前に“袴田手記”をどこからか入手していたのです。発売2日前の『赤旗』で、その内容に細かく大反撃を展開していました。そして袴田さんは、党を除名されました」（OB氏）

実は、それまで週刊新潮は、日本共産党に対し、共鳴とまではいかずとも、極めて興味津々の立場で接していた。現に、その3年前には、宮本顕治委員長の手記《特別読物 私自身の「昭和史」》（1975年1月2日号）を掲載していたのだ。16ページにわたる長大な手記である。つまり、手記を寄せた人物に、今度は別人の手記で切り返したのだ。

「信頼できない書き手」の手記も登場

週刊新潮は、政治家の「手記」を、しばしば掲載している。たとえば、創刊年の1956年には、元総理大臣による《吉田茂回顧録》が連載されている。そのほか、1983年には、やはり元総理大臣・岸信介氏の《特別読物 戦後の回想》が、なんと「29ページ」にわたって一挙掲載された。もっともこの手記は、廣済堂出版から刊行される『岸信介回顧録』の一部をいち早く入手し、ダイジェスト掲載したものだが、それにしても、一冊の週刊誌の前半部をほぼ費やして掲載されただけあり、当時、たいへんな話題となったものだ。

だが、多くの手記のなかでも、やはり“犯罪”がらみは、注目度が高い。なかでも大騒ぎとなったのが、蓮見喜久子さんの《外務省機密漏洩事件 判決と離婚を期して 私の告白》（1974年2月7日号）だ。すでに何度も話題になっている手記なので、詳述は避けるが、要するに、毎日新聞記者が、外務省事務官だった蓮見喜久子さんから「情を通じて」沖縄返還協定にまつわる機密文書を入手したとされる騒動である（この事件をモデルにした小説が、山崎豊子『運命の人』）。蓮見さんも記者も、国家公務員法違反・教唆で有罪となった。さらに当時、「情を通じる」が、いまでいう「不倫」の代名詞のように、ちょっとした流行語になったものだった。手記では「情を通じ」た様相が具体的に告白されており、これまた、TVや新聞では絶対に報道できない、週刊誌ならではの手記だと、話題になった。

蓮見さんの手記を入手したのは、のちに第四代編集長となる松田宏記者（1940〜2018）だが、松田記者は、もうひとつ、たいへんユニークな手記を入手している。「ニセ電話事件」で渦中のひととなった鬼頭史郎氏の《獄中記》（1982年1月14日号）である。

鬼頭史郎氏（1934〜）は、元判事補。ある日、検事総長を装った物まねで、当時の三木首相宅に、「ロッキード事件に関連して中曽根康弘幹事長が逮捕される可能性があるのですが」とニセ電話をかけ、指揮権発動の言質を引き出そうとした、怪人物である。もう世間では、誰も鬼頭氏のいうことを信用していなかったが、マスコミの前に出るたびに、ウソかホントかわからないことをいうので、かえって面白がられ、タレントなみの人気があったのである。

その鬼頭氏が、今度は官職詐称（軽犯罪法違反）で起訴され、名古屋拘置所に29日間拘留された。その29日間の生活や、ニセ電話事件にまつわる新聞社の対応など、“言いたい放題”を語りまくったのが、この手記である。

「鬼頭さんの出所は、大晦日の深夜でした。拘置所の前には、鬼頭さんが、またなにか面白いことを言うのではないかと、大勢のマスコミが押しかけていたそうです。そこへ、以前より交流があった松田デスクが“救援”に駆けつけ、鬼頭さんをキャッチし、大晦日から元日にかけてインタビューして徹夜でまとめたのが、この《獄中記》です」（週刊新潮OB氏）

だが、鬼頭氏は、この手記で、

〈ここで初めて事件の真相を明らかにするが、「ニセ電話事件」は、現職検事と新聞記者が結託して引き起こした事件なのである。（略）三木氏が、検察の最高首脳と何やら相談をしているという情報が流れれば、三木氏に対して、ニセ電話の一つや二つかけてみたい、と思う者が出て来ても、ちっとも不思議でない状況にあったといえる。〉

と、この期におよんで、まだ“珍説”を繰り広げている。つまりこれは、本来の「真実を告白する」手記ではなく、文学でいう「信頼できない書き手」を楽しむような手記だったのである。

さて、そんな数々の手記を掲載してきた週刊新潮だが、あとにも先にも、これほど読者を驚かせた手記はない。なんと、逮捕歴のある元過激派幹部による、「首相官邸占拠」計画が、堂々と掲載されたのである。

週刊新潮に登場した、新左翼リーダーの「手記」とは

それは、《手記 日本革命のための計画》と題されていた（1976年1月1日号）。筆者は、〈藤本敏夫 元反帝全学連委員長〉。藤本敏夫氏（1944〜2002）は、歌手・加藤登紀子さんのご主人である（1972年に獄中結婚）。

手記は冒頭、〈この手記を書きはじめた12月14日、女房の登紀子が2人目の子を無事に産んだと電話で知らせてきた。〉と始まるが、この〈2人目の子〉が、現在、シンガーソングライターとして活躍するYae（やえ）である。

藤本氏は、元同志社大学の学生で、共産主義者同盟（通称「ブント」）に所属する運動家であった。その後、反帝全学連の委員長に就任。日本の学生運動のリーダーとなる。

「もちろん、彼らの主張を喧伝するための掲載ではありません。担当重役で“新潮社の陰の天皇”斎藤十一氏が、『いったい、あの連中は、何を考えているんだ。本気で革命を起こせると思っていたのか』と疑問をもち、ならば、“いっそ、当人に語らせてみたら”と企画したのです」（OB氏）

この手記は、“政治の季節”が一段落し、藤本氏が、自然農法の世界に入った時期に発表されている。つまり一種の回想記なのだが、これが、ある意味、なかなかユニークな手記なのである。

たとえば藤本氏たちは、当時、六本木にあった防衛庁に“突入”したことがある。

〈われわれの部隊は、２台の車に分乗し、防衛庁正門前にとめ、社学同の旗をかかげ、赤ヘルにゲバ棒を持って突入した。この一隊に対し、防衛庁の門衛は「モシモシ、どなたですか」と尋ねた。ゲバ棒を持った集団に「どなた？」もないものだが、部隊はそれを機にかけ足で防衛庁の建物に入った。／が、2階に上る階段もわからず、いちばん近くの通信室へ入り、早速、バリケードを築いた。たてこもること数十分。やがて駆けつけた機動隊に全員が逮捕された……（略）〉

やがて〈赤軍派〉が結成され、藤本氏も参加する。〈赤軍派〉は「前段階武装蜂起」と称して、なんと「首相官邸占拠」を計画した。大学を占拠して本部を封鎖することができたのだから、それを〈今度は国家的次元でやってみよう〉というのだ。

〈首相官邸を占拠して、総理大臣は監禁してしまう。次に、マスコミを通じて、全国民に新政府樹立に向けての参加要請のアピールを行う。〉

そのため、暴力団ルートから銃器も入手し、予行演習も行っていた。

ところが、ブント内の主導権争いで内ゲバが起き、藤本氏の学友が死亡するという、衝撃的な事件が発生する。さすがに〈この運動からは新しいものは生み出せない〉と悟った藤本氏は、〈赤軍派〉を離脱する。首相官邸占拠計画も、山ごもり訓練していた〈赤軍派〉が、山梨県大菩薩峠で大量逮捕されたことで、消え去った。

その後、ほかのメンバーは、よど号をハイジャックして北朝鮮へ“亡命”したグループ、アラブに向かった重信房子たちのグループに分かれた。日本に残り、行き場を失った者たちは京浜安保共闘と合体し、〈連合赤軍〉となって、あさま山荘事件を引き起こすのである。

藤本氏の手記の後半には、〈しょせん新左翼は絶望的な暴力闘争を展開せざるをえないという現状を、私は思い知らされたのである。〉と、後悔とも反省とも読める文章が登場する。

ただ、それでもどこか諦めきれないようで、最後に〈革マル派だけはきわめて有利に陣地戦、組織戦への移行に成功している。〉と、過激な革マル派に賛美をおくっている。そのなかでも、松崎明委員長が率いる国鉄（現JR）の組合、革マル派の「動労」（国鉄動力車労働組合）を評価し、こう結んでいる。

〈これは日本の労働運動史上に初めて生まれた「革命的」団体といえるのではないか。来たるべき政治的流動化の重要な要因として、この団体は私の今、最も注目しているものの一つである。（了）〉

このあと、週刊新潮は、この「動労」と松崎明委員長を、執拗なまでに追いかけることになる。そこでまた数々のエピソードが生まれるのだが、それはまた、別の機会に。

一方、手記で「動労」を絶賛した藤本氏は、農事組合法人「鴨川自然王国」を設立し、晩年には農林水産省の諮問委員に就任した。 （一部敬称略）

※記事本文の引用は、一部、主旨を変えない範囲で、表記などを修正しています。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部