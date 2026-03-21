ミラノ・コルティナ冬季五輪が幕を閉じたが、2年後に行われるロサンゼルス夏季五輪の出場権をめぐる争いも熱を帯びている。昨年行われた世界陸上の女子マラソンで7位入賞を果たし、いち早く代表選考レースMGCへの出場権を手にしたのが、大塚製薬の小林香菜（＝24＝）選手だ。高校から早稲田大学法学部に進学し、学生時代はランニングサークルに在籍しながらマラソン、国家公務員を目指していたという小林選手に、世界を目指すまでの道のりやロス五輪に向けた思いを伺った。【取材・文＝白鳥純一】（全2回のうち第2回）

【写真】ランニングサークルから日本代表へ…「シンデレラガール」小林香菜選手の姿

官僚志望から進路を変更

「自分で覚悟を決めて、実業団の世界に足を踏み入れたからこそ、何とかここまで頑張ってこられたように思います」

小林香菜選手（C）産経新聞社

2024年4月、これまでに数々の有力ランナーを輩出してきた大塚製薬陸競技上部（徳島県）に入部。昨年9月に東京で開催された世界陸上で7位入賞を果たし、2028年のロサンゼルス五輪への出場を見据える24歳は、官僚志望から進路を変更し、歩んできたこれまでの日々をそう振り返った。

屈指の難関校として知られる早稲田大学本庄高等学院を経て、内部進学で早稲田大学法学部に進んだ小林選手は、先輩が所属していた「ホノルルマラソン完走会」と、登山を中心に活動するアウトドア系のサークル「山小屋研究会」に入会。大学2年時には、「第10回富士山マラソン」（2021年11月）に出場し、自身初のマラソンを3時間29分12秒（28位）で終えた。その後も毎日20キロのジョグや皇居でのランニング、さらにはトラックでの練習に取り組んだ。

翌2022年の第11回富士山マラソンで1時間ほど記録を縮めて、2時間39分54秒で見事に優勝を飾ると、翌年1月に行われた第42回大阪国際女子マラソンでも、2時間36分54秒（全体21位）でゴールテープを切り、走りに自信を付けた。

進路を決められず、不安や焦りを感じた大学時代

大学入学当初は、卒業後は総務省の官僚として活躍する未来を思い描き、オンライン予備校に通いながら準備を進めていた小林選手だが、日々の練習の成果が表れてくるにつれて、「より本格的に陸上競技に取り組みたい」という思いが生まれ、次第に強くなっていった。

だが、大会で好記録を残しているとはいえ、体育会の競走部に所属しておらず、誰一人として知り合いのいない実業団チームへのアプローチには、さまざまな苦労が伴った。

当初は、知人を介して実業団関係者との接触を図ったり、チームのホームページに設けられているコンタクト欄に「自己紹介と練習に参加させてほしい」とメッセージを送ったりしてチャンスを窺うもなしのつぶて。

元々「あまり期待はしていなかった」というが、それでも厳しい現実を思い知らされ、心を打ちひしがれた。

それに加えて、国家公務員試験に向けて順調そうに準備を進める友人たちの姿が、不安に追い打ちをかけた。

「進路を決められず、どっちつかずになっている自身の状況に焦りを感じずにはいられませんでした」

卒業後はどのように陸上に向き合うべきなのか。当初の目標としていた総務省のインターンに参加し、マラソンに向き合うのが難しそうな多忙な生活を知るにつけ、ランナーとして自身の可能性を示したい思いが少しずつ強くなっていた。

知人の縁で、実業団選手の道へ

当てもなく実業団チームの扉を叩き、さほど進展もないまま着々と時は流れ、アプローチしたチームの数は気づくと10を超えていた。

「うちのチームはもう人数が埋まってしまっていて、残念ながらあなたを選手として迎え入れることはできない」

この日も面談に出向いた実業団チームでそのように返事をされ、うつむく小林選手を見て、そのスタッフはこう続けた。

「あなたのことを応援したいから、知人のチームを紹介してあげる！」

そう言われ、小林選手が手渡されたのが、大塚製薬陸上競技部の河野匡監督の連絡先だった。

「実業団に入りたい大学生がいることを噂に聞いていた」という河野監督から、悩みに寄り添うかのように「参考までにうちの練習に来てみない？」と声を掛けられると、小林選手はその誘いに二つ返事で答え、チームが拠点とする徳島に飛んだ。

河野監督の人柄や、チームの恵まれた練習環境に心を奪われた小林選手は、入部を懇願すると、面接などを経て加入が決定。前代未聞の就職活動を終えた時には、季節は春をゆうに過ぎ、連日酷暑が続く夏を迎えていた。

実感がなく、訳がわからなかった優勝

大学卒業後の2024年4月、徳島県を拠点とする大塚製薬工場に入社した小林選手は、知財法務部門で書類の作成に携わりながら、競技に打ち込む新生活を歩み始めた。

前年11月の第12回富士山マラソンでは、2時間37分33秒の大会新記録を打ち立て、2連覇を達成。入社を2ヶ月後に控えた第43回大阪国際女子マラソン（2024年1月）では、2時間29分44秒の12位でレースを終え、微かな自信を抱きながら選手としてのキャリアを歩み始めたが……。入部したばかりの頃は、練習に追いつくだけで必死な場面も珍しくなかった。

当初は練習について行けずに苦しみつつも、第44回大阪国際女子マラソン（2025年1月）の出場を決断。

「走り慣れたコースで、実力派のランナーを相手に自分がどこまでやれるのか」を確かめるべく、レース本番に挑んだ。

代表争いの重圧がない小林選手は、序盤から果敢な走りを見せると、パリ五輪6位入賞を果たした赤粼優花（当時、鈴木優花）選手をゴール目前で追い抜き、日本人トップの2位でフィニッシュ。目標としていた世界陸上標準記録（2時間23分30秒）を上回る2時間21分19秒でレースを終え、優勝インタビューでは「まだ実感がなくて、訳がわからないです」と困惑しつつ、喜びを噛み締めた。

直前期には月間走行距離が1300kmに到達するほどの過酷な練習も

18年ぶりに自国で開催される世界陸上東京大会に挑む新星の誕生は、多くの話題を振りまいたが、そこから本番までの約7ヶ月間は、小林選手にとってはこれまでにない重圧と向き合う時間でもあった。

「“選手は私一人”という環境の中で本戦に向けて準備を進めていると、日常のふとした瞬間に、孤独やプレッシャーを感じたり、日々の練習の成果に一喜一憂したりして、落ち込んでしまうこともありました」

それでも直前期の7月には、月間走行距離が1300kmに到達するほどの過酷な練習をこなし、逃げ出したくなる場面もあったが、空いた時間には友達や家族と電話で話すなどして、心身をリフレッシュさせていた。

「尊敬していた先輩方が世界で歯が立たない様子を見てきたので、自分も絶対コテンパンにされると思っていた。嫌だな、嫌だなと思っていた」（2025年9月・世界陸上レース後のコメント）

不安を感じつつ、これまで経験したことがない大声援の中でレースに臨んだ小林選手は、中盤で一時11位にまで順位を落とすも、ここから持ち前の忍耐力のある走りで追い上げを見せて2時間28分50秒の7位でゴール。女子マラソンとしては3大会ぶりの入賞でレースを終えた。

「これまであまり味わうことのできなかった、自分自身の成長を感じることができましたし、このまま頑張り続ければ、MGC（2027年10月）やロサンゼルス五輪（2028年）でも十分に戦えるのではないかと思いました」

日の丸を背負って臨んだ初のレースを振り返り、小林選手は手応えを窺わせたが……。試合後のインタビューでは「そんなに長く競技をやるのはいいかな……」と本音混じりにコメントし、各所で話題を呼んだ。

「これまで楽しく走り続けてきたので、『走ることを嫌いになりたくない』と思っていて。選手としてのキャリアに区切りをつけた後も、トレイルやウルトラマラソンに挑戦し、その楽しさを味わってみたい気持ちがある。来年秋のMGCと2028年のロサンゼルス五輪までは全力で競技に打ち込んで、その後のことは終わった後にじっくり考えてみようかなと思っています」

メダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナ冬季五輪が終わり、人々の次の関心は2028年夏のロサンゼルス五輪に移りつつある。「まずはMGCに向けて地道に練習し、たくさんの声援を浴びながら、強い選手と互角に渡り合えるような五輪に出来るように頑張っていきたい」

「今季はスピードアップに取り組む年にする」と意気込む異色のランナーは、早くも未来を見据えていた。

第1回【早大「ランニングサークル」出身のマラソン日本代表「小林香菜」 総務官僚を目指しながら「富士山マラソン」を連覇した“異色すぎる競技人生”を明かす】昨年の世界陸上で7位入賞を果たした小林香菜選手が、いかにして日本を代表するマラソン選手になっていったか、自身の過去を振り返っていただきつつ、その理由を伺いました。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部