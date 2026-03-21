日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２１日に放送された。

番組人気コーナー「熱血情報」では宮崎・沖縄キャンプでの「事件簿」として巨人選手に直撃した模様をＶＴＲで流した。

インタビュアーを務めた同局の辻岡義堂アナウンサーは「すごいルーキーがいると先輩投手からタレコミがありました」と紹介したのはドラフト３位で入団した沖縄出身の左腕・山城京平投手。戸郷翔征投手は「沖縄タイムがすごい」と指摘。そしてキャンプ中に投手陣の親睦会で「マイクロバスを１台出したんです。（田中）将大さんとか則本（昂大）さんとか待っていた。その中！５分くらい遅刻」とぶっちゃけた。さらに電話をかけようとホテルフロントへ戻ったところへ山城が現れ「『うーっす！』みたいな感じで（バスに）乗っていった」と明かした。

また田中将は山城について「遅れてきて何やってんねんみたいな感じになっていて、お店着きました、（山城は）寝てました」と証言。則本も「１３日の移動で（午前）８時１０分にバス出発だったんです。前日に山城に『あしたは絶対に沖縄タイムやめろよ。出発３０分前にはバスに乗れるくらいの準備しておこうな』と話をしたんですよ。で、次の日、松浦（慶斗）が７時４５分に（ドアベルを）ピンポンてならしたら『今起きました、則本さんに怒られる！』って言ったらしいです」とぶっちゃけた。

この情報を集めた辻岡アナは山城に直撃。「『うーっす』は多分、焦って言っちゃったかもしれない…後で謝ります」と苦笑いして下を向いてしまった。

山城は開幕前３試合登板で防御率０・００、無失点。辻岡アナは「大物ルーキーですよ」と紹介。スタジオでＶＴＲを見ていたＭＣの中山秀征は「マウンドに上がるのは早いのかな」と返し、スタジオは大爆笑に。その後「それくらい度胸がいいんじゃない」とフォローしていた。