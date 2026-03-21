【写真】誘拐多発の80年代…「マニラ日本人誘拐事件」は大企業の支店長が人質に

兵庫県芦屋市で発生した6歳児誘拐

第1回【身代金の受け渡し場所に突然の大型トラック…「誘拐犯」として轢死した「ハニカミ屋の男」、元上司が語った“目に見える変化”とは】を読む

1985年3月8日、兵庫県芦屋市で6歳児Cちゃんの誘拐事件が発生した。犯人のAが要求した身代金は5000万円。受け渡しに向かう6歳児の父親、Bさんに次々と指示を出し、移動させるという手口は、この年の前年から始まった「グリコ森永事件」を一部模倣したものだった。

「グリコ森永事件」に触発され、80年代半ばは誘拐事件が相次いだ。この芦屋幼児誘拐事件もその1つである。管轄した兵庫県警は「グリコ森永」での失態を繰り返すわけにはいかなかった。だが、事件は身代金受け渡し現場で衝撃の結末を迎える――。「週刊新潮」のバックナンバーで事件の経緯を振り返る。

誘拐犯Aが事故に遭った現場

（全2回の第2回：以下「週刊新潮」1985年3月10日号掲載記事を再編集・加筆しました。文中の年齢、肩書き等は掲載当時のものです）

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3人目の縁もゆかりもない人物

下り車線の側の長屋バス停にBさんが立っている。と、そこへ、上り車線の側から1つの人影が飛び出してきた。

Aが来た！ ――18時間前に擦れ違っただけで縁もゆかりもないAとBさんが、いよいよ初めて面と向かうときが訪れたのだ。だがその瞬間、3人目の縁もゆかりもない人物がまさかの方法でそこへ突っ込んできた。

それは、扶桑の4トントラックを運転していた20代のDさんである。青果会社の商品を運送するのが彼の仕事。この日は香川県で積んだミカンを石川県へ運ぶ途中だった。

Dさんは急ブレーキをかけたが、Aの体は大きく跳んだ。頭蓋骨骨折、脳挫傷でほぼ即死。路面に叩きつけられたAの胸ポケットから、Cちゃんの名前と自宅の電話番号を書きつけたメモが出てきて、やはりこの事件の犯人だったことが確認された。そして、所持していた免許証からAの名前が割れた。

その後に出てきた遺留品の犯罪計画ノートや、AがBさん宅に残した衣類の繊維などから、Aの単独犯と断定されたわけである。十数人の資産家をリストアップして下見するうち、リストになかったBさんを与しやすしとみて、急遽襲ったらしいというのが警察の推測だった。

容疑は業務上過失致死のみ

現場近くからCちゃんも無事発見され、急転直下で事件解決となった。それにしても、緊張の現場に突進してきたこの4トントラックの存在をどうみればいいのか。

「あれはAが現金カバンを見つけて自発的に道路を渡ったのではなく、捜査員に追いつめられて道路に飛び出したところをはねられたのだ」

と捜査の先ばしりを非難する声もあるが、逆に、

「『森永グリコ』のハウス食品脅迫のときも、まんまと逃げられた警察だもの。あのトラックが来なかったら、どうなっていたか分からない」

という見方をとる人もいる。

トラックを運転していたDさんは、不拘束のまま高速道路警察隊の取り調べを受けた。警察はその結果について、

「すでに送検しているのかどうか、確認できません」

と、なぜか曖昧な言い方しかしないが、いずれにしろ、

「事故当時の時速は80キロでスピード違反でもないし、飲酒などもないので、容疑は業務上過失致死のみです」

とのことである。

一般道路における飛び込み自殺と同じ

「業務上過失致死の刑罰は最高5年以下の懲役または禁固、20万円以下の罰金ですが、送検するときに情状意見をつけることが出来ますので、今回については、当然、情状がつくと思いますね」

と、警察関係者も同情的なのだが、法律の専門家も、

「まあ、この事故が結果的に警察に寄与することになったという点については、犯罪の成立には特に影響ないでしょうが、結局は処分されないことになるでしょう」

と推測する。

「純理的には、一応、業務上過失致死に相当するわけですが、高速道路は道路の保安用員か違反取り締まりの警察官以外の一般人は入ってはいけないところですから。そこへいきなり人間が飛び出してきたことは、一般道路における飛び込み自殺と同じで、処分されません。

高速道路上でも、たとえば前を走っている車から居眠りなどで人が急に転落し、後続車がその人をはねてしまったという場合でも、適当な車間距離をとって前方を十分注意していれば不可抗力とされるのです。今度のケースもそれに準じるもので、不起訴または、起訴猶予ということになるでしょう」

どういう事情があろうと事故は事故

Dさんによれば、事故当時の現場は見通しが悪かった。

「あの晩の現場の状況は、雨が降って非常に見通しが悪かったんです。一応、衝突直前には姿は見えましたが、だいたい3メートルか5メートル手前でヘッドライトの中に入ったときしか姿が確認できませんでした。一瞬の出来事でしたから、ほとんど何が起こったのか分からなかったんです」

と、事故当時を振り返りつつ、

「でも、こっちは何もしてへんといえるような立場ではありません。相手の側にどういう事情があろうと、事故は事故で、人ひとり死んでるわけですから、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」

と謙虚に頭を下げ、3月12日に行われたAの葬式にも、わざわざ瀬戸内海を渡って駆けつけたのだった。

「親御さんとも一応お会いしましたが、もう何も話すことはありませんでした。ただ申し訳ないという気持ちで頭を下げてきました」

（以上、「週刊新潮」1985年3月10日号掲載記事より）

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元気な笑顔を見せたCちゃん

9日午後1時34分、Cちゃんは身代金の取引現場近くにある倉庫で見つかった。縛られていたが、パトロール中の警官たちが名前を聞くと、元気よく返事をしたという。両親とともに臨んだ同日の会見でもかわいい笑顔を見せ、「怖いおじさんではなかった」「ファミリーコンピューターがしたい」など、しっかりと質問に答えていた。

その後の調べで、Cちゃん家族はAとまったく面識がないことが確定した。また、Aが作成していた犯行計画書も公開されている。3月27日、捜査本部は「被疑者死亡で不起訴処分が相当」との意見書を添えて、身代金目的誘拐などの容疑で送検。捜査は終了した。

第1回【身代金の受け渡し場所に突然の大型トラック…「誘拐犯」として轢死した「ハニカミ屋の男」、元上司が語った“目に見える変化”とは】では、かつての上司が語ったAの素顔や、事件発生後の兵庫県警に発生した混乱を伝えている。

デイリー新潮編集部