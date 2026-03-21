ブランチ＆おやつに「カフェ風トースト」のおすすめレシピ

ちょっぴりアレンジで豪華トースト

いつものトーストをちょっとアレンジして豪華に。おうちにいながらカフェ気分を味わいませんか。チーズや具材を贅沢にのせたお食事系から、フルーツや甘みを添えたおやつ系まで、さまざまに楽しめるレシピです。

卵のっけ豪華ピザ

アップルシナモン

おいも＆クリームチーズ

ゴルゴンゾーラ＆ハニー

お食事系？ おやつ系？ どれにしようか迷ってしまう

時間のない朝にさっと食べられるのが魅力のトーストですが、具材をのせてちょっとアレンジするだけで、カフェのトーストのようなリッチな仕上がりになります。ピザトーストも卵をのっけるだけでボリュームアップして満足な1枚に。薄切りのリンゴをのせてシナモンシュガーを振ったトースト、さつまいもとクリームチーズの甘いペーストをのせたトーストは、ちょっと甘いものが欲しいおやつタイムに。ゴルゴンゾーラチーズ＆ハニーは本格イタリアンのような味わいで、ワインにも合うのでおつまみにもおすすめです。

休日のランチやリラックスタイムにおうちカフェを楽しんでくださいね。

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