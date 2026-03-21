3月28日（土）よる6時30分からは、浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の６つのチェックを受ける「芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル」を放送。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的な事」、「当たり前の事」がわかっているかをチェックする。

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今回、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「ロックバンド」チェックを実施し、伝説のロックバンド「HOUND DOG」が登場！ 対するはアマチュアながら、過去の格付けで全員不正解にしたメンバーもいる小学生ガールズバンド。一流芸能人達は、今回はしっかりと聴き分けることができるのか！？

さらに、一流映画監督の映像を見極める「映画監督」チェックでは、数々の代表作を持つ堤幸彦が映像を監督！ 対するは「映画鑑賞が趣味」ではあるが映像制作ド素人の、M-1王者「たくろう」！この勝負には、あの名監督も名乗りを！？

そして、一流プロによるブライダル・ヘアメイクを当てる「ヘアメイク」チェックでは、女性芸人３名の美の競演に、あの人気美容男子芸人も！



■「ハウンドドッグ」登場の「ロックバンド」チェックは大友康平が鬼門！？

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「ロックバンド」チェックに登場するのは、1980年にデビューし、日本武道館で１５日連続公演という今なお破られることのない不滅の偉業を打ち立てたレジェンドバンド、HOUND DOG（ハウンドドッグ）。今回は不滅の名曲「ff（フォルティシモ）」を披露する。

一方、不正解のアマチュアバンドは、格付けチェックではおなじみ、日本全国から集まった楽器自慢の小学生によるガールズバンド。2024年秋の格付けチェックでは、レディースバンドSHOW-YAの曲を演奏し、出演者全員を不正解にしたメンバーもいる実力者たちだ。大友康平は、正解のプロ、不正解のアマチュアの両方の演奏で歌う。

スタジオに登場した大友は「なかなかこんな形では歌ったことがない」と戸惑いつつ、「超一流の皆さんですからパッと聴いた瞬間にわかると思います。でも（彼女たちは）ビックリするくらい上手い」と小学生バンドを絶賛する。

このチェックで、2019年に歌手デビューし、CDをリリースしている高橋一生は、「大友さんが上手いって言ってたのがすごく引っかかる。ガールズバンドの皆さんがすごく上手かったら、どう聴き分ければよいのかわからない」と戸惑っている様子。

さらに「バンドが好きでライブハウスとかにもよく（行く）」という畑芽育、「ハウンドドッグさんと小学生の女の子の演奏は全然違う。彼女たちは練習した通りのキレイなコード進行、ハウンドドッグさんは魂でやってくれる」と熱弁する見取り図・盛山らが参戦する。

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格付けマスター浜田は「大友節に引っ張られないように聴かないと」と注意を呼びかけるが、はたして芸能人たちは正解の演奏を選ぶことができるのか？

■「映画監督」は 名監督 vs M-1王者 vs 名監督！？

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そして芸能人たちの映像センスが問われるのが「映画監督」。日本を代表する一流映画監督の映像を見極めるこのチェックには、映画「明日の記憶」で日本アカデミー賞優秀作品賞を受賞し、「池袋ウエストゲートパーク」「TRICK（トリック）」など数々の名作を手がけてきた堤幸彦監督が参戦！一方、不正解は監督初挑戦・完全ド素人、昨年のM-1王者のお笑いコンビ「たくろう」。映像制作の知識はゼロだが、２人とも趣味は映画鑑賞で、「（堤監督を）圧倒したい。全員を騙したい」と意気込む。

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今回両者に製作してもらうのはLDH史上最大規模のオーディションから誕生した10人組のダンス＆ボーカルグループ「THE JET BOY BANGERZ（ザ ジェット ボーイ バンガーズ）」のミュージックビデオだ。

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このチェックには、唐沢寿明、高橋一生、畑芽育ら堤作品に出演経験のある俳優たちが続々参戦。映画「20世紀少年」３部作でガッツリ堤監督とタッグを組み、今年５月公開予定の映画「ミステリー・アリーナ」にも出演する唐沢寿明は、「堤さんのことは大体わかりますから」と余裕綽々だ。そして乃木坂46井上は「アイドルとしてＭＶ撮影を何度もしてきているので、そういう意味では戦えるんじゃないかな」と自信を。そんな中、ハマの番長・三浦大輔は「こう見えても監督５年やりましたから」と堤監督との共通点をアピールして、笑いを誘い……！

■「ヘアメイク」には人気美容男子芸人も登場！

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このほか、一流プロによるブライダル・ヘアメイクを当てる「ヘアメイク」チェックには、“花嫁メイクの神”と呼ばれ、「情熱大陸」にも出演したヘアメイクのカリスマが登場！このチェックは３択で、不正解はカリスマのもとで修業中のアシスタント歴１年の女性。そして選ぶと２ランクダウンする“絶対アカン”ヘアメイクとして、コントで見せる美しすぎる女装が話題となり、コスメコンシェルジュ、メイクアップアドバイザーなどの資格を持つレインボー池田が参戦。３人は３時のヒロインかなで、ゆにばーすのはら、爛々（らんらん）の萌々（もも）のいずれかを担当する。そして花嫁のヘアメイクを施された女性芸人たちは、父親役を演じる俳優、酒井敏也と並び、順番にバージンロードを歩く。

このチェックはチーム全員で受けるため、答えが割れる可能性が高いが、はたして芸能人たちの運命は……！？



■番組情報

「芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル」

3月28日(土)よる６時30分～10時00分

【出演】

司会 浜田雅功

アシスタント ヒロド歩美

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【ゲスト】

チーム 大俳優： 唐沢寿明、片平なぎさ

チーム リボーン： 高橋一生、中村アン

チーム プロ野球： 三浦大輔、中田翔

チーム いい育ち： 石原良純、Matt Rose

チーム エラー： 畑芽育、志田未来

チーム 乃木坂46： 梅澤美波、賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空

チーム 芸人と小山と中丸： 盛山晋太郎・リリー（見取り図）、小山慶一郎（NEWS）、中丸雄一

【格付けチェック】

チェック① 「赤ワイン」

チェック② 「ロックバンド」

チェック③ 「ヘアメイク」

チェック④ 「弦楽八重奏」

チェック⑤ 「映画監督」

チェック⑥ 「ミシュランのマグロ」



■『格付けマスター浜田とヒロドを格付けチェック』はTVer限定で配信

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司会の浜田雅功とアシスタントのヒロド歩美が行う格付けチェックを今回も、TVerで限定配信。二人も本編収録前に挑んでいるチェックで、いったいどれを選んだか？ その理由もたっぷり公開！

【配信予定日】

３月28日(土) 放送終了後～

【出演】浜田雅功、ヒロド歩美