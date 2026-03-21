会計10％オフはお得！和・カフェ「chawan」の最新クーポンをチェック《最長4月22日まで》

ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和・カフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。

2026年3月12日から最長4月22日まで使えるクーポンを紹介します。一部クーポンの有効期限は4月19日までです。

「30品目バランスプレート」は110円引きに

平日14時以降限定で、店内飲食の利用料金から10％引きになるクーポンをはじめ、季節のメニューもお得価格で食べられます。

いちごを使ったスイーツは3商品が対象です。

●フレッシュいちごのパンケーキ

1099円→989円（110円引き）

●いちごの白玉あんみつ

769円→714円（55円引き）

●いちごとお濃い抹茶クリームの最中ソフト

549円→494円（55円引き）

ほかにも、ランチやディナーにうれしい「30品目バランスプレート」「北海道野付産黒カレイの唐揚げ香味野菜甘酢かけ＆選べる副菜」「牛炭火焼肉の白湯米糀ミルクうどん＆選べる副菜」は各110円引きに。

また、平日17時まで使える「セットドリンク」「プレミアムセットドリンク」のクーポンもありますよ。それぞれ55円引きになります。

いちごを使ったスイーツ3商品の有効期限は4月19日までです。10％オフクーポンを含め、ほかのクーポンは22日まで使えます。

いずれのクーポンも店内飲食限定です。10％オフクーポンはメニューごとのクーポンと併用できます。なお、ほかの金額割引券・％割引券とは併用できません。

「chawan」は、全国に30店舗を展開しています。首都圏では、アトレ大井町店、ららテラス HARUMI FLAG店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、エキュート立川店、ららぽーと横浜店、ウィングキッチン京急川崎店、新百合ヶ丘エルミロード店、ららぽーとTOKYO-BAY店、舞浜駅前店、三井アウトレットパーク幕張店、ekismさいたま新都心店、イオンモール浦和美園店などがあります。

※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）