【医師解説】少しの歪みを放置しないで！手遅れになる前に知る「3つの失明プロセス」

加齢黄斑変性が失明に至るまでの過程は段階的に進行し、各段階で異なる症状や生活への影響が現れます。初期の軽微な症状を見逃すと、適切な治療のタイミングを逃してしまう可能性があります。進行過程を理解することで、どの段階でどのような対応が必要かを把握できます。このセクションでは、初期から後期までの変化と、各段階における視力低下の実態について詳しく解説します。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

失明に至るまでの進行過程

加齢黄斑変性が失明に至るまでの過程は段階的に進行します。初期の軽微な症状から始まり、適切な治療を受けなければ徐々に視機能が失われていきます。各段階での症状と対応を理解することが重要です。

初期から中期への変化

初期段階では視力への影響は軽微で、わずかなぼやけや歪みを感じる程度です。この時期に眼科を受診し、診断を受ける方は限られています。中期に入ると歪みが明確になり、視力も0.5から0.3程度まで低下することがあります。日常生活では細かい文字が読みにくくなったり、人の表情が認識しにくくなったりします。滲出型ではこの移行が数週間から数ヶ月と短期間で起こることがあり、片眼の症状であっても早急な受診が必要です。中期では治療によって視力の維持や改善が期待できるため、この段階での診断と治療開始が予後を大きく左右します。

後期における重度の視力障害

後期になると中心視力が著しく低下し、視力が0.1以下になることも少なくありません。滲出型では繰り返す出血や浮腫により網膜に瘢痕組織が形成され、視細胞が不可逆的に損傷します。萎縮型では萎縮範囲が拡大し、黄斑全体が機能を失うこともあります。この段階では文字を読むことが困難になり、人の顔を認識できなくなるなど、日常生活に大きな支障が生じます。両眼が後期段階に達すると、単独での外出や調理などの活動が危険になり、介助が必要となる場合もあります。ただし、周辺視野は保たれることが多いため、歩行時に周囲の動きを感知することは可能です。ロービジョンケア（見えにくさに応じて補助具の使用や生活環境の工夫を行い、残っている視力を活かす支援）や補助具の活用により、残存視機能を最大限に活用する支援が重要になります。

まとめ

加齢黄斑変性は早期発見と早期治療が視力維持の鍵となる疾患です。歪んで見える、中心が暗くなるといった症状に気づいたら、自己判断せずに速やかに眼科を受診しましょう。日常的なセルフチェックと定期的な眼科検診を組み合わせることで、失明リスクを軽減できます。ご自身の目の健康を守るため、今日から行動を始めることが大切です。

参考文献

日本眼科学会「加齢黄斑変性」

厚生労働省eJIM 目の症状・疾患［各種疾患 - 医療者］

日本眼科学会「新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン」

一般社団法人三田医師会「加齢黄斑変性の疫学と予防」