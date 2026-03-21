【ソウル＝仲川高志】韓国政府がロシア産の原油と石油化学製品の原料となるナフサの輸入再開を模索している。

米国が露産原油に対する制裁を緩和したことを受けた動きだ。中東情勢の悪化を受け、エネルギー調達の多角化を急ぐ。

韓国が輸入する原油の約７０％が中東産で、このうち９０％以上がホルムズ海峡を経由している。イランによる同海峡の事実上の封鎖が長期化すれば、原油供給への影響は甚大だ。

韓国は、２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵略開始を受け、露産原油の輸入を中断している。だが、米国が今月１２日、制裁対象だった露産原油や石油製品の購入を一時的に認めると発表したことを受け、輸入再開を検討し始めた。韓国産業通商省は１８日、「ロシア産原油とナフサの輸入の可能性を企業と共に検討している」と明らかにした。

ロシアは韓国の動きを歓迎する。プーチン露大統領の側近とされるキリル・ドミトリエフ大統領特別代表は１９日、「賢い人は皆そうする」とＳＮＳに投稿した。

ただ、国際社会が対露制裁を続ける中での原油輸入再開は、ロシアへの肩入れと受け止められ、各国から反発を招く可能性もある。

韓国国内の石油備蓄量は約２億バレル（約７０日分）とされる。韓国政府は１８日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）から計２４００万バレルの原油を緊急確保したと発表したが、国内消費量の８〜９日分にすぎず、調達先の拡大が急務となっている。