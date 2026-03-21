ビジュ優勝ーーッ！！【シャトレーゼ】今年も待ってた♡「期間限定スイーツ」

和・洋さまざまなスイーツがリーズナブルな価格で楽しめる【シャトレーゼ】から、いちごを使った「期間限定スイーツ」が登場。旬のフレッシュないちごを使ったスイーツは、発売を待ち望んでいた人もいるのではないでしょうか。今回は、見た目も美しい「期間限定スイーツ」をご紹介します。終売時期が迫っているスイーツもあるので、ぜひ、早めにチェックしてみてください。

いちごと桃が香るぜいたくケーキ

@megumiko_maniaさんが「見た目優勝」「春全開でかわいい」と絶賛するのが、こちらの「春いちごと桃のふんわりケーキ」です。スポンジ生地にいちごのシュガーチップが入ったいちごクリーム、ダイスいちごをあわせ、桃のジュレを重ねています。天面にはフレッシュないちご、いちごクリームとりんご風味のクリームをトッピング。@megumiko_maniaさんによると「スポンジが1段だからクリームやソースをたっぷり楽しめる」とのこと。いちごだけでなく、りんご風味のクリームや桃のジュレも一緒に味わえて、ぜいたくな気持ちになれそうです。販売期間は2026年4月3日までで、価格は\470（税込）です。

甘さと酸味の絶妙なバランス！ いちごの和菓子

「シャトレーゼLOVER」という@mame48goさんが、「今年も待ちに待った」とコメントを添えて紹介している「特撰 大きな苺大福 白餡」。ピンクの大福生地の中には、自家炊きの白餡とフレッシュないちごが入っています。@mame48goさん曰く、「白餡はすっきりと上品な甘さ」「苺の酸味をやさしく引き立てながら、全体をまろやかにまとめてくれる絶妙なバランス」なのだとか。「何度でも味わいたくなる」ともコメントしているので、まだ食べたことがない人は急いでチェックしてみて。販売期間は2026年3月22日までで、\194（税込）で購入できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A