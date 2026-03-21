『格付けチェック』春SP チェック項目解禁 ロックバンド＆ヘアメイク＆映画監督など【一覧】
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』が28日午後6時30分から放送されるのに先立って、チェック項目が解禁された。
【写真複数あり】『芸能人格付けチェック』春SPのゲスト出題者
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
総勢18人の一流芸能人たちが全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げる。今回も全員が一流芸能人からのスタート。間違えれば、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後には“映す価値なし”となり画面から消えてしまう。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることができるのか。
今回、初挑戦となるのは、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。そして前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか。他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。
今回、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「ロックバンド」チェックを実施し、伝説のロックバンド「HOUND DOG」が登場。対するはアマチュアながら、過去の格付けで全員不正解にしたメンバーもいる小学生ガールズバンド。一流芸能人達は今回はしっかりと聴き分けることができるのか。さらに、一流映画監督の映像を見極める「映画監督」チェックでは、数々の代表作を持つ堤幸彦監督が映像を監督。対するは「映画鑑賞が趣味」ではあるが映像制作ド素人の、M-1王者「たくろう」。そして、一流プロによるブライダル・ヘアメイクを当てる「ヘアメイク」チェックでは、女性芸人3人の美の競演に、あの人気美容男子芸人も登場する。
■チェク項目一覧
チェック1 「赤ワイン」
チェック2 「ロックバンド」
チェック3 「ヘアメイク」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「映画監督」
チェック5 「ミシュランのマグロ」
【写真複数あり】『芸能人格付けチェック』春SPのゲスト出題者
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
今回、初挑戦となるのは、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。そして前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか。他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。
今回、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「ロックバンド」チェックを実施し、伝説のロックバンド「HOUND DOG」が登場。対するはアマチュアながら、過去の格付けで全員不正解にしたメンバーもいる小学生ガールズバンド。一流芸能人達は今回はしっかりと聴き分けることができるのか。さらに、一流映画監督の映像を見極める「映画監督」チェックでは、数々の代表作を持つ堤幸彦監督が映像を監督。対するは「映画鑑賞が趣味」ではあるが映像制作ド素人の、M-1王者「たくろう」。そして、一流プロによるブライダル・ヘアメイクを当てる「ヘアメイク」チェックでは、女性芸人3人の美の競演に、あの人気美容男子芸人も登場する。
■チェク項目一覧
チェック1 「赤ワイン」
チェック2 「ロックバンド」
チェック3 「ヘアメイク」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「映画監督」
チェック5 「ミシュランのマグロ」