若手時代は漫才師として活躍し、現在は放送作家の野々村友紀子さんを招いてのトークショーが金沢で開かれました。

野々村さんは、家庭内での家事について本を出版してきたほか、数多くのエピソードなどを披露してきました。

「家事は共有」「夫を批判せず、褒める」

夫婦間でうまくいく、家事のやり方を伝授しました。

吉本の女性芸人から放送作家に 夫は2丁拳銃のツッコミ・川谷修士さん

野々村さんは、もともと吉本興業所属の漫才師でした。「高僧・野々村」のコンビ名で大阪を拠点に若手芸人として活動しました。同期には、中川家、ケンドーコバヤシ、陣内智則、ハリウッドザコシショウなど今も活躍する人たちがいます。

野々村友紀子さん「女はおもしろくないっていうイメージがね、ずーっとありましたし、女芸人っていう言葉もその当時なくて」

当時はお客さんも「女が出てきた」という反応で、女性芸人が出てくることは、おもしろくないことの同義語だったと語ります。

苦労しながらも、ライブなどでは次第にお客さんを沸かせるようになり、芸人仲間からの評価も高かったのですが、コンビは解散しました。野々村さんはその後放送作家として活動していて、2丁拳銃のツッコミ、川谷修士さんと結婚しました。

川谷さんとの結婚生活、夫がしていた家事の割合は「5%ちょい」だったと言います。

「家事リスト」が可視化した現実

自宅では、洗濯物がいつまでも畳まれずに置かれたままになっている。それが日常の光景でした。

川谷さんは洗濯物に触りもせず、野々村さんが他の家事を終えて戻ってきては、「ああ、洗濯物を畳まないと」と、結局自分で畳んでいたそうです。

この状況が変わったきっかけは、家事リストを作成したことでした。

その時は、146の項目を野々村さんはリスト化しました。

「俺もやってるけどなー」と主張していた川谷さんに、やった家事について「〇」を付けるよう求めました。

野々村友紀子さん「もう震える手で△をつけようとして、私に払いのけられて。「三角だめよ、丸つけろ」って言って、ほんまにやってるやつつけたら、146のうち8個。店で売ってるたこ焼きの数やなぁ」

8個という数字が、一目瞭然の証拠となりました。

川谷さんはそこで初めて理解したといいます。「やってます」と思っていた自分の認識と、実際の家事量との間に横たわる、巨大なギャップを。

野々村友紀子さん「だから、これはそりゃしんどいわっていうのがやっと分かってくれて」

家事の全体像を書き出したことで流れが見えるようになり、山積みだった洗濯物が「消える」ようになったのです。

監視ではなく、「共有」する仕組み

話し合いの末、野々村さんが選んだのは家事を「分ける」ことではありませんでした。

野々村友紀子さん「分けたらあかんねん、これ」

家事を夫と妻で分けると、お互いを監視するようになってしまうと野々村さんは考えました。自分も監視されるのは嫌ですし、夫がやっていないときに「私がやっているのに」という感情が湧いてしまう。それは新たなけんかの種になります。

代わりに採用したのは、「やれるほうがやる」という方式でした。

うまく進むようになり、夫婦げんかが激減したそうです。

野々村友紀子さん「これほんと皆さんもね、家事のシェアってめっちゃ大事です」

批判せず、褒める――長期戦の覚悟

しかし、そこに至るまでの道のりは平坦なものではありませんでした。

男性は特にプライドがあり、指摘されることを嫌がります。野々村さん自身も、ダメ出しをしたくなる衝動と戦わなければなりませんでした。

夫がした食器洗いの後、床や周辺が水でびしゃびしゃになっていることがありました。

野々村友紀子さん「大型犬洗たーっていうぐらい水飛んでん。でもそれを言うたらだめなんですよ。（夫が）やってるけどここに油ついてんなぁとか言いたくなんねんけど、これを言うとまた向こうがやる気なくなるから、とにかく私がやったのは褒める。褒めて褒めて、あとやってくれたときに飛び上がって喜ぶ」

洗濯物が消えていたとき、野々村さんは本当に嬉しくて飛び上がったと言います。畳み方に気になる点はあったものの、やったこと自体を褒めました。

野々村友紀子さん「向こうも喜ぶし、やっぱ家ん中で奥さんが機嫌良くって飛び上がって喜んでたら、とりあえずなんかうれしいでしょ」

機嫌悪くフライパンをガーンと置かれるより、喜んでいる方が良い。2人の娘のためにも、イライラしている母親より喜んでいる母親の方が良いと考えました。

野々村さんは細かい点が気になっても、自分で直すことにしました。

「2年後のためや」 言い方の工夫は未来への投資

相手に指摘するときも、工夫が必要でした。

野々村友紀子さん「ここさ、こう、もっとこうやったほうがいいでって言ったらうるせーってなるから」

お互いに言わないようにする。まずこちらが褒めて、感謝する。イラッとすることもありますが、ぐっとこらえます。

野々村友紀子さん「これは2年後の自分のためや。未来の私待っとけよっていうね」

強力なパートナー、家事の味方を作るために、今はぐっとこらえて優しく言うことを心掛けました。

すると、川谷さんはどんどん家事をやるようになりました。楽しくなってきたようで、自分の好きな家事も見つけたそうです。家族で褒めたことで、今では半分ぐらいの家事を担うまでになりました。

8個から始まった夫の家事は、100項目近くまで増えたのです。

「シャンプーがない」の報告はいらん

野々村さんが強調したのは、細かく指摘することではなく、大まかにやったことを褒め、お互い感謝し合うことの重要性でした。

そして何より、「俺の仕事じゃない」という意識をなくすことでした。

野々村友紀子さん「家のことやねんから、みんなの家やねんから、家のことはみんなでやろうみたいなね」

まず、自分の家の家事リストを作ってみる。どんな家事があるのかを可視化し、そこから「こんなにあるんだよ」と共有していくことが大切です。

シャンプーが切れていたと報告だけをする夫に、野々村さんはこう思ったそうです。

「そんな報告いらんいらん。自分で（シャンプーを）入れてくれっていうね」

自分のことは自分でやる。手が空いた人がやる。それを徹底することが重要です。

野々村友紀子さん「ちょっとした工夫しながら家族全体でやるってしたら、めっちゃハッピーになるんです」

家事の項目は211にも⁉ 「ごみの散歩」じゃなくて分別も必要

ある調査によると、実際の家事の項目数は211にものぼるといいます。

実は細分化されているとして、野々村さんはごみ出しを例に挙げました。

野々村友紀子さん「ごみの散歩よ。ごみ連れてって、ぱって手放してるだけやねんあんな」

ごみ出しをしていると主張するなら、各部屋のごみを集めて分別し、新しいごみ袋をセットするところまでやるべきだと野々村さんは語ります。

こうしてみると、家事の項目はまだまだあるのかもしれません。

146項目中、“たこ焼き”の8項目から始まった野々村さん夫婦の家事問題。

「やれるほうがやる」と「褒める」

家族をハッピーにするキーワードのようです。