◆米大リーグオープン戦 ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・パドレス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。準々決勝敗退となった１４日（同１５日）の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）ベネズエラ戦以来、初めて打者として打席に立つ。先発のマウンドには、２６日（同２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務める山本由伸投手（２７）が上がる。

この日、キャンプを行っているアリゾナ州グレンデールは最高気温が４１度。数日前から猛暑となっている中でも、試合前にはキャッチボールで調整。この日がアリゾナでのオープン戦は最後の出場になる見込みで、二刀流調整を行った。投手としてはロサンゼルスに戻ってからの２４日（同２５日）、本拠地・エンゼルス戦での登板が有力視されている。

ロバーツ監督は試合前に大谷が開幕ローテに入ることを明言。登板日までは明かさなかったが、２６日（同２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務める山本由伸投手（２７）、メジャー２年目を迎える佐々木朗希投手（２４）のローテ入りはすでに明言しており、日本人トリオがそろって開幕ローテに入ることとなった。朗希と大谷は開幕２カード目の３０〜４月１日（同３１〜４月２日）の本拠地・ガーディアンズ３連戦での子今季初登板が見込まれている。