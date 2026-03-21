引っ越しするたびに不思議になるのですが、引っ越し後NHKの人がすぐに来ます。住所などの情報はどこから得ているのでしょうか。

引っ越し後にNHKが早く来るのはなぜか

引っ越し後にNHKの訪問が早いと感じるのは、NHKが新たに一人暮らしを始めた場合や引っ越しで住所を変更した場合など、受信契約や受信料の支払いが確認できない住所に対して案内訪問を行っているためです。

NHKは公式ホームページで、放送、郵便、DM、電話に加えて訪問でも案内していると説明しています。特に、引っ越しで住所を変更した場合などは訪問対象になりやすいとされています。

背景には、放送法第64条により「協会の放送を受信できる設備を設置した人は受信契約が必要をしなければならない」と定められている制度があります。

このような法律上の受信契約義務があるため、NHKは新しい居住先に対して案内を行う運用としています。そのため、訪問が早いからといって特別な監視が行われているというより、制度に基づく確認・案内活動の一環と理解するのが実態に近いといえるでしょう。



NHKは新しい住所をどこから把握しているのか

NHKは、個別の住所の取得元を一覧で公開しているわけではありません。ただし、受信料に関わる業務を通じて個人情報を取得し、契約や収納、案内活動に利用していることは公表しています。

NHKの公式ホームページでは、受信契約の締結や受信料の収納に関する活動として、訪問、郵送、電話などの方法が示されています。

また、個人情報の取得方法として、法令などに基づく制度の利用や第三者提供が含まれることも公表されています。つまり、NHKは一つの方法だけではなく、複数の手段を通じて情報を把握していると考えられます。

ただし、公開情報だけでは、引っ越し後の訪問が一律に住民票をもとに行われているとまでは分かりません。そのため、「必ずこの情報源から得ている」と断定するのは避けたほうがよいでしょう。確かなのは、NHKが個人情報を取得・保有し、受信契約や受信料に関する業務に利用していると明示している点です。



NHKの担当者が訪問したときに確認したいこと

実際に訪問があった場合は、まず相手がNHKの正規の担当者かを確認しましょう。NHKの訪問担当者は、証明書を携行していると公式に案内していますので、いきなり手続きを進めるのではなく、身分証の提示を求めることが大切です。

そのうえで、自分の状況を整理すると対応しやすくなります。世帯全員で引っ越したなら住所変更手続き、親元から独立したなら新規契約、2つの世帯が1つになるなら旧住所の契約終了と新住所の契約確認が必要になる場合があります。

すでに手続き済みでも、転居先の契約確認ができていないと案内が来ることがあるため、控えや受付記録を残しておくと安心です。自分に必要な手続きや現在の契約状況が分からないままだと、何度も案内を受けることがありますが、先に状況を整理しておけば不要なやり取りを減らせます。



引っ越し後のNHK対応は仕組みを知って落ち着いて進めよう

引っ越し後にNHKがすぐ来ると、どこから住所を知ったのかと驚きや不安を感じやすいものです。しかし、NHKの公式ホームページを見ると、NHKは引っ越し後の住所に対して契約確認の案内訪問を行っており、受信料に関わる業務のなかで取得した個人情報を利用していることが分かります。

一方で、住所をどこから把握しているのかについては、NHKの公式ホームページを見ても一つの情報源に特定することはできません。だからこそ、臆測だけで不安を大きくするより、正規の担当者かどうか、すでに手続きが必要かどうかを落ち着いて確認することが大切です。

引っ越しの際に住所変更や新規契約、解約の要否を早めに整理しておけば、訪問があっても慌てずに対応しやすくなります。必要な情報を知っておくことが、引っ越し後の小さな不安を減らす一番確実な方法です。引っ越し後に慌てないためにも、早めに契約状況や必要な手続きを確認しておきましょう。



出典

日本放送協会 NHK 受信料の窓口 NHKでは受信料に関するご案内を訪問でも実施しています

日本放送協会 NHK よくある質問集 【参考】放送法（第64条）

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

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