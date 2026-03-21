【ひらがなクイズ】解けると快感！ 2文字を埋めてみよう！ ヒントは街の風景や食卓の主役
言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？
今回は、街歩きで見かける場所、食卓を彩るおなじみの食材、区切りを意味する言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か考えてみましょう。
□□みち
□□な
□□い
ヒント：平坦ではなく、傾斜がついている道のことを何と言いますか？
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▼解説
さかみち（坂道）
さかな（魚）
さかい（境／界／堺）
高低差のある「坂道（さかみち）」、海の幸として親しまれる「魚（さかな）」、そして物事の区切りや地名としても使われる「境（さかい）」。地形、生物、概念と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さか」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な意味を支えているのは、言葉の奥深さを感じられて心地よいですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、街歩きで見かける場所、食卓を彩るおなじみの食材、区切りを意味する言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□みち
□□な
□□い
ヒント：平坦ではなく、傾斜がついている道のことを何と言いますか？
↓
↓
↓
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↓
正解：さか正解は「さか」でした。
▼解説
さかみち（坂道）
さかな（魚）
さかい（境／界／堺）
高低差のある「坂道（さかみち）」、海の幸として親しまれる「魚（さかな）」、そして物事の区切りや地名としても使われる「境（さかい）」。地形、生物、概念と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さか」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な意味を支えているのは、言葉の奥深さを感じられて心地よいですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)