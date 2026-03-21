傾斜がついた通りや、私たちの食生活に欠かせない食材など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常の風景や食文化をヒントに、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

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言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？

今回は、街歩きで見かける場所、食卓を彩るおなじみの食材、区切りを意味する言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□みち
□□な
□□い

ヒント：平坦ではなく、傾斜がついている道のことを何と言いますか？

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正解：さか

正解は「さか」でした。

▼解説
さかみち（坂道）
さかな（魚）
さかい（境／界／堺）
高低差のある「坂道（さかみち）」、海の幸として親しまれる「魚（さかな）」、そして物事の区切りや地名としても使われる「境（さかい）」。地形、生物、概念と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さか」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な意味を支えているのは、言葉の奥深さを感じられて心地よいですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)