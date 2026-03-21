「家庭第一の風潮、ステキ」近藤千尋、次女の卒園式親子3ショットを披露！ 「和服姿めちゃめちゃ綺麗」
「家庭第一の風潮、ステキ」近藤千尋、次女の卒園式親子3ショットを披露！ 「和服姿めちゃめちゃ綺麗」
モデルの近藤千尋さんは3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。次女の卒園式での親子スリーショットを披露しました。
【写真】近藤千尋、次女の卒園式親子ショット！
「ちぴちゃんの和服姿めちゃめちゃ綺麗」近藤さんは「次女が無事に卒園しました 今日はラヴィットをお休みさせていただき、卒園おめでとう と言ってくださった 金曜日メンバー、スタッフさん 視聴者の皆様の優しさに朝から涙」とつづり、1枚の写真を投稿。卒園を迎えた淡いイエローの着物姿の次女を真ん中に、着物姿にまとめ髪の近藤さんとスーツ姿の夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんとの親子ショットを披露しています。
コメントでは「家庭第一の風潮、芸能界にも浸透して、ステキです！」「こうやって子供さんのおめでたい行事に列席出来る世の中になってよかったですよね！！」「千尋ちゃん美しい‼︎」「どんどんお姉ちゃんになって…」「ちぴちゃんの和服姿めちゃめちゃ綺麗」「ひーぼぉくんかっこいい」「ステキなご家族」などの声が寄せられています。
「ホント理想の家族です」自身のXやInstagramで、家族でのお出かけの様子など、親子ショットや夫婦ショットをたびたび披露している近藤さん。1月25日の投稿では、3人の娘と夫・太田さんと休日に横浜を観光する様子を披露しています。ファンからは「みんな仲良し、最高の家族です」「幸せを感じますね」「太田さんの表情w」「ホント理想の家族です」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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