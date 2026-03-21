◆センバツ第３日 ▽１回戦 東洋大姫路―花咲徳栄（２１日・甲子園）

昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）が１回戦で激突する。

この２校の対戦といえば、２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が、名勝負として語り継がれている。

先発で始まった試合は、双方譲らずに延長戦に。福本２２０球、アン１９１球をともに一人で投げきり、３時間１３分の激闘は規定により引き分けになった。翌日の再試合ではともに先発せず。アンは１点リードの８回表から登板。９回に花咲徳栄は同点に追いつき福本がその裏から登板。だが、１０回裏、無死満塁。福本の暴投であっけない幕切れとなった。

野球の神様が用意した２３年ぶりの“再戦”は、どんなドラマを生むのか―。勝敗の行方に注目が集まる。

組み合わせ抽選会を終えた岩井隆監督は２３年ぶりの対戦が決まったことに「昔、昔ですよ」と笑顔を見せながら「最初からあるんじゃないかなと思っていました。なんかありそうだなって。におっていましたね」と“再戦”を予見していたことを明かしていた。