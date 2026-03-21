#27 サッカー日本代表の英国遠征招集メンバーから選考の背景を読み解く【ゲキスタ】
日本サッカー協会(JFA)は19日、イギリス遠征2試合に臨む日本代表メンバー28人を発表しました。長期離脱明けのDF冨安健洋(アヤックス)が24年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶり、DF伊藤洋輝(バイエルン)が昨年3月のW杯最終予選以来1年ぶりに復帰。FW塩貝健人(ボルフスブルク)が初招集されました。
昨年11月の代表活動はケガで不在だったGK鈴木彩艶(パルマ)、MF伊東純也(ゲンク)、MF三笘薫(ブライトン)も復帰。一方、DF板倉滉(アヤックス)、MF遠藤航(リバプール)、MF南野拓実(モナコ)、MF久保建英(ソシエダ)らは負傷のため招集外となりました。
北中米ワールドカップ前最後の代表活動となる3月シリーズで森保一監督は何をテストし、何をチェックしようとしているのか。ワールドカップ本大会メンバーへの生き残りをかけたサバイバルも最終局面と入る中、選手選考の背景を日本代表担当の竹内記者が読み解きます。
(収録日:2026年3月19日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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