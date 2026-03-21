週間ランキング【約定回数 増加率】 (3月19日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 132倍 ( 9,632) 854 ( +117.3 )
２. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 53.5倍 ( 4,334) 596 ( +76.9 ) 人工知能関連
３. <5603> 虹技 東証Ｓ 51.0倍 ( 1,888) 1590 ( +21.2 )
４. <5918> 滝上工 東証Ｓ 44.0倍 ( 88) 7050 ( -2.8 )
５. <9428> クロップス 東証Ｓ 34.0倍 ( 102) 1556 ( +0.8 )
６. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ 30.4倍 ( 1,826) 80 ( +12.7 )
７. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 25.6倍 ( 2,172) 30 ( +57.9 )
８. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 25.4倍 ( 1,369) 243 ( +25.9 ) 人工知能関連
９. <4341> 西菱電機 東証Ｓ 19.2倍 ( 326) 858 ( -9.2 )
10. <9959> アシードＨＤ 東証Ｓ 18.3倍 ( 676) 1149 ( +9.5 )
11. <9701> 会舘 東証Ｓ 17.9倍 ( 179) 4695 ( +3.5 )
12. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 16.3倍 ( 1,920) 475 ( +16.4 ) 人工知能関連
13. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ 11.6倍 ( 904) 455 ( +1.8 )
14. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ 10.8倍 ( 1,643) 167 ( +18.4 )
15. <4625> アトミクス 東証Ｓ 10.4倍 ( 760) 925 ( +14.9 )
16. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ 10.1倍 ( 466) 90 ( -4.3 )
17. <6335> 東京機 東証Ｓ 10.0倍 ( 866) 532 ( +4.9 ) 防衛関連
18. <6699> ダイヤＨＤ 東証Ｐ 9.5倍 ( 2,945) 618 ( +0.7 ) 電気自動車関連
19. <7670> オーウエル 東証Ｓ 9.3倍 ( 158) 1099 ( -2.0 )
20. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 8.7倍 ( 3,998) 435 ( +23.6 ) 人工知能関連
21. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 8.2倍 ( 1,648) 1093 ( -4.8 )
22. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 8.0倍 ( 574) 756 ( -7.8 ) 人工知能関連
23. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ 7.9倍 ( 1,957) 257 ( +2.8 ) 電気自動車関連
24. <4888> ステラファ 東証Ｇ 7.6倍 ( 8,948) 605 ( +35.7 )
25. <7110> クラシコム 東証Ｇ 7.3倍 ( 242) 2015 ( -2.8 )
26. <7183> あんしん保証 東証Ｓ 7.2倍 ( 699) 212 ( +15.2 )
27. <6955> ＦＤＫ 東証Ｓ 7.1倍 ( 1,407) 503 ( +12.0 ) 全固体電池関連
28. <4582> シンバイオ 東証Ｇ 6.8倍 ( 5,313) 118 ( +10.3 )
29. <7810> クロスフォー 東証Ｓ 6.5倍 ( 1,205) 190 ( -2.1 )
30. <5162> 朝日ラバー 東証Ｓ 6.4倍 ( 148) 925 ( +15.6 )
31. <3441> 山王 東証Ｓ 6.3倍 ( 2,149) 2435 ( +83.5 ) 水素関連
32. <7902> ソノコム 東証Ｓ 6.0倍 ( 78) 1138 ( +9.1 )
33. <3908> コラボス 東証Ｇ 5.7倍 ( 330) 415 ( +2.2 ) 人工知能関連
34. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ 5.7倍 ( 771) 530 ( -8.9 )
35. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 5.6倍 ( 4,910) 1501 ( +43.5 ) 半導体製造装置関連
36. <6378> 木村化 東証Ｓ 5.4倍 (13,670) 1677 ( +15.3 ) 水素関連
37. <9067> 丸運 東証Ｓ 5.4倍 ( 75) 941 ( -0.1 )
38. <7075> ＱＬＳＨＤ 東証Ｇ 5.2倍 ( 146) 830 ( +7.7 )
39. <3930> はてな 東証Ｇ 5.2倍 ( 341) 1018 ( +9.0 )
40. <3988> ＳＹＳＨＤ 東証Ｓ 5.1倍 ( 108) 525 ( +1.4 )
41. <9237> 笑美面 東証Ｇ 5.1倍 ( 540) 733 ( -14.8 )
42. <4761> さくらＫＣＳ 東証Ｓ 4.8倍 ( 188) 1341 ( +4.8 ) データセンター関連
43. <2686> ジーフット 東証Ｓ 4.8倍 ( 143) 283 ( +0.4 )
44. <5965> フジマック 東証Ｓ 4.8倍 ( 385) 1227 ( +11.6 )
45. <2286> 林兼 東証Ｓ 4.7倍 ( 666) 997 ( +12.4 )
46. <2978> ツクルバ 東証Ｇ 4.6倍 ( 130) 441 ( +0.7 )
47. <7063> バードマン 東証Ｇ 4.5倍 ( 1,151) 128 ( +2.4 )
48. <3238> セントラル総 東証Ｓ 4.5倍 ( 134) 370 ( -12.9 )
49. <1450> タナケン 東証Ｓ 4.4倍 ( 166) 1581 ( +2.1 )
50. <9262> シルバライフ 東証Ｓ 4.3倍 ( 345) 891 ( +14.7 )
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