　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6522> アスタリスク　東証Ｇ　　132倍 ( 9,632) 　　854　( +117.3 )　
２. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　53.5倍 ( 4,334) 　　596　( +76.9 )　 人工知能関連
３. <5603> 虹技　　　　　東証Ｓ 　51.0倍 ( 1,888)　　1590　( +21.2 )　
４. <5918> 滝上工　　　　東証Ｓ 　44.0倍 (　　88)　　7050　(　-2.8 )　
５. <9428> クロップス　　東証Ｓ 　34.0倍 ( 　102)　　1556　(　+0.8 )　
６. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ 　30.4倍 ( 1,826)　　　80　( +12.7 )　
７. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ 　25.6倍 ( 2,172)　　　30　( +57.9 )　
８. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ 　25.4倍 ( 1,369) 　　243　( +25.9 )　 人工知能関連
９. <4341> 西菱電機　　　東証Ｓ 　19.2倍 ( 　326) 　　858　(　-9.2 )　
10. <9959> アシードＨＤ　東証Ｓ 　18.3倍 ( 　676)　　1149　(　+9.5 )　
11. <9701> 会舘　　　　　東証Ｓ 　17.9倍 ( 　179)　　4695　(　+3.5 )　
12. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　16.3倍 ( 1,920) 　　475　( +16.4 )　 人工知能関連
13. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ 　11.6倍 ( 　904) 　　455　(　+1.8 )　
14. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ 　10.8倍 ( 1,643) 　　167　( +18.4 )　
15. <4625> アトミクス　　東証Ｓ 　10.4倍 ( 　760) 　　925　( +14.9 )　
16. <7831> ウイルコＨＤ　東証Ｓ 　10.1倍 ( 　466)　　　90　(　-4.3 )　
17. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　866) 　　532　(　+4.9 )　 防衛関連
18. <6699> ダイヤＨＤ　　東証Ｐ　　9.5倍 ( 2,945) 　　618　(　+0.7 )　 電気自動車関連
19. <7670> オーウエル　　東証Ｓ　　9.3倍 ( 　158)　　1099　(　-2.0 )　
20. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　8.7倍 ( 3,998) 　　435　( +23.6 )　 人工知能関連
21. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ　　8.2倍 ( 1,648)　　1093　(　-4.8 )　
22. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ　　8.0倍 ( 　574) 　　756　(　-7.8 )　 人工知能関連
23. <4169> エネチェンジ　東証Ｇ　　7.9倍 ( 1,957) 　　257　(　+2.8 )　 電気自動車関連
24. <4888> ステラファ　　東証Ｇ　　7.6倍 ( 8,948) 　　605　( +35.7 )　
25. <7110> クラシコム　　東証Ｇ　　7.3倍 ( 　242)　　2015　(　-2.8 )　
26. <7183> あんしん保証　東証Ｓ　　7.2倍 ( 　699) 　　212　( +15.2 )　
27. <6955> ＦＤＫ　　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 1,407) 　　503　( +12.0 )　 全固体電池関連
28. <4582> シンバイオ　　東証Ｇ　　6.8倍 ( 5,313) 　　118　( +10.3 )　
29. <7810> クロスフォー　東証Ｓ　　6.5倍 ( 1,205) 　　190　(　-2.1 )　
30. <5162> 朝日ラバー　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　148) 　　925　( +15.6 )　
31. <3441> 山王　　　　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 2,149)　　2435　( +83.5 )　 水素関連
32. <7902> ソノコム　　　東証Ｓ　　6.0倍 (　　78)　　1138　(　+9.1 )　
33. <3908> コラボス　　　東証Ｇ　　5.7倍 ( 　330) 　　415　(　+2.2 )　 人工知能関連
34. <9235> 売れるＧ　　　東証Ｇ　　5.7倍 ( 　771) 　　530　(　-8.9 )　
35. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 4,910)　　1501　( +43.5 )　 半導体製造装置関連
36. <6378> 木村化　　　　東証Ｓ　　5.4倍 (13,670)　　1677　( +15.3 )　 水素関連
37. <9067> 丸運　　　　　東証Ｓ　　5.4倍 (　　75) 　　941　(　-0.1 )　
38. <7075> ＱＬＳＨＤ　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　146) 　　830　(　+7.7 )　
39. <3930> はてな　　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　341)　　1018　(　+9.0 )　
40. <3988> ＳＹＳＨＤ　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　108) 　　525　(　+1.4 )　
41. <9237> 笑美面　　　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　540) 　　733　( -14.8 )　
42. <4761> さくらＫＣＳ　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　188)　　1341　(　+4.8 )　 データセンター関連
43. <2686> ジーフット　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　143) 　　283　(　+0.4 )　
44. <5965> フジマック　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　385)　　1227　( +11.6 )　
45. <2286> 林兼　　　　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　666) 　　997　( +12.4 )　
46. <2978> ツクルバ　　　東証Ｇ　　4.6倍 ( 　130) 　　441　(　+0.7 )　
47. <7063> バードマン　　東証Ｇ　　4.5倍 ( 1,151) 　　128　(　+2.4 )　
48. <3238> セントラル総　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　134) 　　370　( -12.9 )　
49. <1450> タナケン　　　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　166)　　1581　(　+2.1 )　
50. <9262> シルバライフ　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　345) 　　891　( +14.7 )　

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