週間ランキング【値下がり率】 (3月19日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※3月19日終値の3月13日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <264A> Ｓｃｈｏｏ 東証Ｇ -36.2 476
２. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ -36.0 2600
３. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ -23.7 4385
４. <7383> ネットプロ 東証Ｐ -23.5 351 消費者機構日本による訴訟提起を嫌気
５. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ -22.7 317 人工知能関連
６. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ -22.1 876 今期下方修正を嫌気
７. <3840> パス 東証Ｓ -21.8 68 人工知能関連
８. <2983> アールプラン 東証Ｇ -20.3 1649
９. <460A> ＢＲＡＮＵ 東証Ｇ -19.2 747
10. <3653> モルフォ 東証Ｇ -18.3 654 ドローン関連
11. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ -17.9 1118
12. <1514> 住石ＨＤ 東証Ｓ -17.5 939
13. <4431> スマレジ 東証Ｇ -17.0 2030
14. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ -16.9 471
15. <4588> オンコリス 東証Ｇ -16.9 2246
16. <7073> ジェイック 東証Ｇ -16.7 1974 人工知能関連
17. <4414> フレクト 東証Ｇ -16.5 1034 人工知能関連
18. <7409> エアロエッジ 東証Ｇ -15.9 3990
19. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ -15.8 181
20. <7719> 東京衡機 東証Ｓ -15.8 650 ドローン関連
21. <5888> Ｄサイクル 東証Ｇ -15.6 3400
22. <4893> ノイル 東証Ｇ -15.6 152
23. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -15.5 93
24. <6946> 日本アビオ 東証Ｓ -15.4 7080 防衛関連
25. <3565> アセンテック 東証Ｓ -15.1 1049 今期の減益ガイダンスを弱材料視
26. <3237> イントランス 東証Ｇ -14.9 57
27. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ -14.8 1500
28. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ -14.8 352
29. <9237> 笑美面 東証Ｇ -14.8 733 11-1月期(1Q)最終は赤字転落で着地
30. <9878> セキド 東証Ｓ -14.7 504
31. <4889> レナ 東証Ｇ -14.3 1738 人工知能関連
32. <3350> メタプラ 東証Ｓ -14.2 320 仮想通貨関連
33. <6666> リバーエレク 東証Ｓ -14.0 698 データセンター関連
34. <2962> テクニスコ 東証Ｓ -13.9 975 半導体関連
35. <4461> 一工薬 東証Ｐ -13.8 8100
36. <4369> トリケミカル 東証Ｐ -13.7 2642 ２７年１月期経常益１１％減の計画で失望感
37. <4890> 坪田ラボ 東証Ｇ -13.6 357
38. <4587> ペプドリ 東証Ｐ -13.4 1197.5 JPX日経400関連
39. <3491> ＧＡテクノ 東証Ｇ -13.2 1336 26年10月期第1四半期は営業赤字に転落
40. <504A> イノバセル 東証Ｇ -13.2 931
41. <7878> 光・彩 東証Ｓ -13.2 1212
42. <4882> ペルセウス 東証Ｇ -13.2 224
43. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ -13.0 1542 ドローン関連
44. <5027> エニマインド 東証Ｇ -13.0 434 生成AI関連
45. <3238> セントラル総 東証Ｓ -12.9 370 業績・配当予想を大幅に下方修正
46. <3926> オープンドア 東証Ｐ -12.9 332
47. <5243> ノート 東証Ｇ -12.8 2188 人工知能関連
48. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -12.8 798
49. <5304> ＳＥＣカーボ 東証Ｓ -12.7 2619 半導体製造装置関連
50. <2778> パレモ・ＨＤ 東証Ｓ -12.4 120 前期最終を84％下方修正
株探ニュース