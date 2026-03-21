　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※3月19日終値の3月13日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <264A> Ｓｃｈｏｏ　　東証Ｇ　　-36.2 　　476　
２. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　-36.0　　2600　
３. <6466> ＴＶＥ　　　　東証Ｓ　　-23.7　　4385　
４. <7383> ネットプロ　　東証Ｐ　　-23.5 　　351　 消費者機構日本による訴訟提起を嫌気
５. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ　　-22.7 　　317　 人工知能関連
６. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　-22.1 　　876　 今期下方修正を嫌気
７. <3840> パス　　　　　東証Ｓ　　-21.8　　　68　 人工知能関連
８. <2983> アールプラン　東証Ｇ　　-20.3　　1649　
９. <460A> ＢＲＡＮＵ　　東証Ｇ　　-19.2 　　747　
10. <3653> モルフォ　　　東証Ｇ　　-18.3 　　654　 ドローン関連
11. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　-17.9　　1118　
12. <1514> 住石ＨＤ　　　東証Ｓ　　-17.5 　　939　
13. <4431> スマレジ　　　東証Ｇ　　-17.0　　2030　
14. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ　　-16.9 　　471　
15. <4588> オンコリス　　東証Ｇ　　-16.9　　2246　
16. <7073> ジェイック　　東証Ｇ　　-16.7　　1974　 人工知能関連
17. <4414> フレクト　　　東証Ｇ　　-16.5　　1034　 人工知能関連
18. <7409> エアロエッジ　東証Ｇ　　-15.9　　3990　
19. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ　　-15.8 　　181　
20. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　-15.8 　　650　 ドローン関連
21. <5888> Ｄサイクル　　東証Ｇ　　-15.6　　3400　
22. <4893> ノイル　　　　東証Ｇ　　-15.6 　　152　
23. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　-15.5　　　93　
24. <6946> 日本アビオ　　東証Ｓ　　-15.4　　7080　 防衛関連
25. <3565> アセンテック　東証Ｓ　　-15.1　　1049　 今期の減益ガイダンスを弱材料視
26. <3237> イントランス　東証Ｇ　　-14.9　　　57　
27. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ　　-14.8　　1500　
28. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ　　-14.8 　　352　
29. <9237> 笑美面　　　　東証Ｇ　　-14.8 　　733　 11-1月期(1Q)最終は赤字転落で着地
30. <9878> セキド　　　　東証Ｓ　　-14.7 　　504　
31. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-14.3　　1738　 人工知能関連
32. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-14.2 　　320　 仮想通貨関連
33. <6666> リバーエレク　東証Ｓ　　-14.0 　　698　 データセンター関連
34. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　-13.9 　　975　 半導体関連
35. <4461> 一工薬　　　　東証Ｐ　　-13.8　　8100　
36. <4369> トリケミカル　東証Ｐ　　-13.7　　2642　 ２７年１月期経常益１１％減の計画で失望感
37. <4890> 坪田ラボ　　　東証Ｇ　　-13.6 　　357　
38. <4587> ペプドリ　　　東証Ｐ　　-13.4　1197.5　 JPX日経400関連
39. <3491> ＧＡテクノ　　東証Ｇ　　-13.2　　1336　 26年10月期第1四半期は営業赤字に転落
40. <504A> イノバセル　　東証Ｇ　　-13.2 　　931　
41. <7878> 光・彩　　　　東証Ｓ　　-13.2　　1212　
42. <4882> ペルセウス　　東証Ｇ　　-13.2 　　224　
43. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ　　-13.0　　1542　 ドローン関連
44. <5027> エニマインド　東証Ｇ　　-13.0 　　434　 生成AI関連
45. <3238> セントラル総　東証Ｓ　　-12.9 　　370　 業績・配当予想を大幅に下方修正
46. <3926> オープンドア　東証Ｐ　　-12.9 　　332　
47. <5243> ノート　　　　東証Ｇ　　-12.8　　2188　 人工知能関連
48. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ　　-12.8 　　798　
49. <5304> ＳＥＣカーボ　東証Ｓ　　-12.7　　2619　 半導体製造装置関連
50. <2778> パレモ・ＨＤ　東証Ｓ　　-12.4 　　120　 前期最終を84％下方修正

株探ニュース