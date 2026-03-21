

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※3月19日終値の3月13日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 117 854 『グローバル標準レジ戦略』本格始動

２. <3441> 山王 東証Ｓ 83.5 2435 業績大幅増額サプライズと自社株買い発表で急速人気化

３. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 76.9 596 ＡＩ電力データによる高齢者生活変化検知の英自治体実証で評価

４. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 57.9 30

５. <9115> 明海グループ 東証Ｓ 57.4 1267

６. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 43.5 1501 電子・通信用機器事業好調で第１四半期最終利益は通期計画超過

７. <4888> ステラファ 東証Ｇ 35.7 605 再発髄膜腫向けＢＮＣＴ用医薬品の承認申請を発表

８. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 35.6 1546 ＡＩＤＣと防衛の２つの切り口で人気素地が開花

９. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 34.3 736

10. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 32.2 3610 日米で南鳥島沖レアアース共同開発を確認へと報道

11. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 25.9 243 人工知能関連

12. <7946> 光陽社 東証Ｓ 24.2 760

13. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 23.6 435 予測市場プラットフォームβ版を正式提供

14. <7922> 三光産業 東証Ｓ 23.1 889 スティール・パートナーズの対抗提案が伝わり

15. <456A> ヒュマメイド 東証Ｇ 22.5 4350 今期は過去最高業績の更新見通しで株式分割も実施

16. <6495> 宮入バ 東証Ｓ 22.3 258 水素関連

17. <5603> 虹技 東証Ｓ 21.2 1590 ２１日のテレビ東京系番組で特集される予定

18. <418A> ウリドキ 名証Ｎ 18.9 1099

19. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ 18.4 167 高性能サーバーレンタル事業で受注

20. <9517> イーレックス 東証Ｐ 17.7 970 蓄電池関連

21. <3083> スターシーズ 東証Ｓ 17.6 1047 英ＢＰグループなどと液冷ＡＩデータソリューションで覚書締結

22. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 17.5 148 防衛関連

23. <7901> マツモト 東証Ｓ 17.1 1276 ＪＰＹＣとステーブルコイン活用の社会実験目指しＭＯＵ締結

24. <6521> オキサイド 東証Ｇ 16.5 5190 半導体関連

25. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 16.4 475 コンサル事業好調で１月中間期は黒字転換を達成

26. <254A> ＡＩＦＣＧ 東証Ｓ 15.7 1154 人工知能関連

27. <5162> 朝日ラバー 東証Ｓ 15.6 925

28. <6378> 木村化 東証Ｓ 15.3 1677 水素関連

29. <9279> ギフトＨＤ 東証Ｐ 15.3 4475 食材コスト高一服と製造効率向上で今期利益予想を上方修正

30. <7183> あんしん保証 東証Ｓ 15.2 212

31. <296A> 令和ＡＨ 東証Ｇ 15.0 750 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

32. <4625> アトミクス 東証Ｓ 14.9 925 自転車違反者への『青切符』導入を控え

33. <9262> シルバライフ 東証Ｓ 14.7 891 高齢者施設の冷凍食材需要増え１月中間期営業益３２％増

34. <6269> 三井海洋 東証Ｐ 14.4 15550 レアアース関連

35. <9104> 商船三井 東証Ｐ 14.1 6976 エリオットによる株式取得報道で思惑

36. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 14.0 5870 蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供を開始

37. <5290> ベルテクス 東証Ｓ 13.9 2035 下水道関連

38. <9399> ビート 東証Ｓ 13.8 33 仮想通貨関連

39. <9082> 大和自 東証Ｓ 13.7 1342

40. <6239> ナガオカ 東証Ｓ 13.5 1612

41. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ 13.0 2503 国内大手証券は目標株価４４００円に引き上げ

42. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ 12.7 80 ＵＮＩＶＡマーケティングの子会社化を発表

43. <2286> 林兼 東証Ｓ 12.4 997 食品事業の利益率改善し今期業績・配当予想を増額修正

44. <149A> シンカ 東証Ｇ 12.2 920 ソフトバンク傘下企業との資本・業務提携を材料視

45. <6955> ＦＤＫ 東証Ｓ 12.0 503 対米投資第２弾『蓄電池も候補』と伝わる

46. <2033> コスピブル 東証EN 12.0 59000

47. <6387> サムコ 東証Ｐ 11.8 7690 ＡＩデータセンター関連需要取り込み業績成長シナリオに乗る

48. <5965> フジマック 東証Ｓ 11.6 1227 ２６年１２月期最終利益予想及び配当予想を上方修正

49. <9561> グラッドＣ 東証Ｇ 11.6 470 人工知能関連

50. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 11.5 1490 データセンター関連



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