　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※3月19日終値の3月13日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6522> アスタリスク　東証Ｇ　　　117 　　854　 『グローバル標準レジ戦略』本格始動
２. <3441> 山王　　　　　東証Ｓ 　　83.5　　2435　 業績大幅増額サプライズと自社株買い発表で急速人気化
３. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　　76.9 　　596　 ＡＩ電力データによる高齢者生活変化検知の英自治体実証で評価
４. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ 　　57.9　　　30　
５. <9115> 明海グループ　東証Ｓ 　　57.4　　1267　
６. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ 　　43.5　　1501　 電子・通信用機器事業好調で第１四半期最終利益は通期計画超過
７. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　　35.7 　　605　 再発髄膜腫向けＢＮＣＴ用医薬品の承認申請を発表
８. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　35.6　　1546　 ＡＩＤＣと防衛の２つの切り口で人気素地が開花
９. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　　34.3 　　736　
10. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　32.2　　3610　 日米で南鳥島沖レアアース共同開発を確認へと報道
11. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ 　　25.9 　　243　 人工知能関連
12. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ 　　24.2 　　760　
13. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ 　　23.6 　　435　 予測市場プラットフォームβ版を正式提供
14. <7922> 三光産業　　　東証Ｓ 　　23.1 　　889　 スティール・パートナーズの対抗提案が伝わり
15. <456A> ヒュマメイド　東証Ｇ 　　22.5　　4350　 今期は過去最高業績の更新見通しで株式分割も実施
16. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ 　　22.3 　　258　 水素関連
17. <5603> 虹技　　　　　東証Ｓ 　　21.2　　1590　 ２１日のテレビ東京系番組で特集される予定
18. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ 　　18.9　　1099　
19. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ 　　18.4 　　167　 高性能サーバーレンタル事業で受注
20. <9517> イーレックス　東証Ｐ 　　17.7 　　970　 蓄電池関連
21. <3083> スターシーズ　東証Ｓ 　　17.6　　1047　 英ＢＰグループなどと液冷ＡＩデータソリューションで覚書締結
22. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ 　　17.5 　　148　 防衛関連
23. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　　17.1　　1276　 ＪＰＹＣとステーブルコイン活用の社会実験目指しＭＯＵ締結
24. <6521> オキサイド　　東証Ｇ 　　16.5　　5190　 半導体関連
25. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　　16.4 　　475　 コンサル事業好調で１月中間期は黒字転換を達成
26. <254A> ＡＩＦＣＧ　　東証Ｓ 　　15.7　　1154　 人工知能関連
27. <5162> 朝日ラバー　　東証Ｓ 　　15.6 　　925　
28. <6378> 木村化　　　　東証Ｓ 　　15.3　　1677　 水素関連
29. <9279> ギフトＨＤ　　東証Ｐ 　　15.3　　4475　 食材コスト高一服と製造効率向上で今期利益予想を上方修正
30. <7183> あんしん保証　東証Ｓ 　　15.2 　　212　
31. <296A> 令和ＡＨ　　　東証Ｇ 　　15.0 　　750　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
32. <4625> アトミクス　　東証Ｓ 　　14.9 　　925　 自転車違反者への『青切符』導入を控え
33. <9262> シルバライフ　東証Ｓ 　　14.7 　　891　 高齢者施設の冷凍食材需要増え１月中間期営業益３２％増
34. <6269> 三井海洋　　　東証Ｐ 　　14.4 　15550　 レアアース関連
35. <9104> 商船三井　　　東証Ｐ 　　14.1　　6976　 エリオットによる株式取得報道で思惑
36. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　14.0　　5870　 蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供を開始
37. <5290> ベルテクス　　東証Ｓ 　　13.9　　2035　 下水道関連
38. <9399> ビート　　　　東証Ｓ 　　13.8　　　33　 仮想通貨関連
39. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ 　　13.7　　1342　
40. <6239> ナガオカ　　　東証Ｓ 　　13.5　　1612　
41. <464A> ＱＰＳＨＤ　　東証Ｇ 　　13.0　　2503　 国内大手証券は目標株価４４００円に引き上げ
42. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ 　　12.7　　　80　 ＵＮＩＶＡマーケティングの子会社化を発表
43. <2286> 林兼　　　　　東証Ｓ 　　12.4 　　997　 食品事業の利益率改善し今期業績・配当予想を増額修正
44. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ 　　12.2 　　920　 ソフトバンク傘下企業との資本・業務提携を材料視
45. <6955> ＦＤＫ　　　　東証Ｓ 　　12.0 　　503　 対米投資第２弾『蓄電池も候補』と伝わる
46. <2033> コスピブル　　東証EN 　　12.0 　59000　
47. <6387> サムコ　　　　東証Ｐ 　　11.8　　7690　 ＡＩデータセンター関連需要取り込み業績成長シナリオに乗る
48. <5965> フジマック　　東証Ｓ 　　11.6　　1227　 ２６年１２月期最終利益予想及び配当予想を上方修正
49. <9561> グラッドＣ　　東証Ｇ 　　11.6 　　470　 人工知能関連
50. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　11.5　　1490　 データセンター関連

株探ニュース