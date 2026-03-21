【センバツ】北照が１３年ぶり勝利へきょう初陣 エース島田爽介は優勝候補完封の神村学園右腕を参考に強力打線に挑む
第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）に出場する北照（北海道）は２１日、１回戦で専大松戸（千葉）と対戦する。初戦を翌日に控えた２０日は、兵庫県内で約２時間の全体練習を実施。登板が予想されるエース右腕・島田爽介（３年）も最終調整した。
北照の大黒柱は好調を維持し、聖地のマウンドに立つ。この日のシート打撃では、打者４人に対し無安打投球。ほぼ完璧な内容で前日練習を締めくくり、「とてもいい状態になってきた。明日（２１日）が楽しみで仕方がない」と思わず笑みがこぼれた。
練習開始前には、神村学園（鹿児島）―横浜（神奈川）の試合中継を視聴した。好投手を擁する沖縄尚学に続き、横浜も初戦敗退となり「２チームとも世代を代表するピッチャーがいる。そのチームが負けたのは衝撃的だった」。横浜を完封した神村学園・龍頭汰樹投手（３年）の投球から学ぶことが多かったといい、「高めの使い方とスライダーの使い方は参考にしていきたい」。同じ右腕で、直球の球速帯も同じ１３０キロ台。大舞台での登板に生かしていく。
相手は昨秋関東大会で横浜を破り、４強入りした専大松戸。中学時代の選抜チームでバッテリーを組んだ吉岡伸太朗捕手（３年）ら強打者がそろうが「点を取られなければ負けることはない」。昨秋は、北海道大会全４試合を完投し、明治神宮大会では中継ぎも経験した右腕。先発に限らず、任されたイニングを０で抑えて２０１３年以来の白星をたぐり寄せる。