第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）に出場する北照（北海道）は２１日、１回戦で専大松戸（千葉）と対戦する。初戦を翌日に控えた２０日は、兵庫県内で約２時間の全体練習を実施。登板が予想されるエース右腕・島田爽介（３年）も最終調整した。

北照の大黒柱は好調を維持し、聖地のマウンドに立つ。この日のシート打撃では、打者４人に対し無安打投球。ほぼ完璧な内容で前日練習を締めくくり、「とてもいい状態になってきた。明日（２１日）が楽しみで仕方がない」と思わず笑みがこぼれた。

練習開始前には、神村学園（鹿児島）―横浜（神奈川）の試合中継を視聴した。好投手を擁する沖縄尚学に続き、横浜も初戦敗退となり「２チームとも世代を代表するピッチャーがいる。そのチームが負けたのは衝撃的だった」。横浜を完封した神村学園・龍頭汰樹投手（３年）の投球から学ぶことが多かったといい、「高めの使い方とスライダーの使い方は参考にしていきたい」。同じ右腕で、直球の球速帯も同じ１３０キロ台。大舞台での登板に生かしていく。

相手は昨秋関東大会で横浜を破り、４強入りした専大松戸。中学時代の選抜チームでバッテリーを組んだ吉岡伸太朗捕手（３年）ら強打者がそろうが「点を取られなければ負けることはない」。昨秋は、北海道大会全４試合を完投し、明治神宮大会では中継ぎも経験した右腕。先発に限らず、任されたイニングを０で抑えて２０１３年以来の白星をたぐり寄せる。