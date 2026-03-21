「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）

阪神は二回、四球から５連打で４点を奪い逆転した。７番・高寺は２安打、８番・小幡が３安打と下位打線も活発だった。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は、中川勇斗の「５番」起用に藤川監督の「覚悟を感じる」と意図をくみ取った。

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藤川監督はこの試合も中川をクリーンアップで起用した。３月のオープン戦で、ＷＢＣ組の佐藤輝と森下が不在時は３番、２人の合流後は５番に置いている。開幕まで最後の３連戦という大事なカードの初戦で、大山を６番に下げて中川を５番で使ったことに、開幕左翼スタメンへの期待を感じる。

大山は今キャンプから体にキレがあり、とても状態が良かった。その大山をあえて６番にして中川を抜てき。ここに、将来性のある若手を育てたいという藤川監督の覚悟を感じる。実際にオープン戦で３割以上を残しているし、思い切りの良さがある。さらに大山が後ろにいるとなると、この打順が機能すれば怖い打線になることは間違いない。

この試合は高寺も２安打で、状態が上がっているのを感じた。激しい外野争いによる相乗効果が若手の強化につながっている。シーズン中に誰がケガで離脱するかは見通せないので、この層の厚さは頼もしい。中川は２戦目もクリーンアップに名を連ねるだろうか。そうなれば開幕左翼は決定的だろう。