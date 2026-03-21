本当に良いの？「メーカーHPの約半額じゃん」得した気分の100均カトラリー

ダイソーの『KOKU バターナイフ』は、メーカーHPで掲載されている約半分のお値段で手に入るお得感と使いやすさが魅力。先端がジャムやバターの入った瓶にフィットして最後までかき取りやすく、パンやトーストに均一に塗れるのが◎朝のトースト作りにも大活躍の便利カトラリーです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：KOKU バターナイフ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：145×17mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810402380

メーカーのホームページで買うよりもお得！？ダイソーのカトラリーが凄すぎる

先日、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『KOKU バターナイフ』。メーカー公式HPで記載されている参考価格の約半額で手に入ると知り、思わず得した気分になりました。見た目がお洒落なうえに、実際に使ってみると想像以上に便利だったので、ぜひご紹介させてください♪

『KOKU バターナイフ』で塗る作業が快適に！シリーズで揃えたくなる優秀さ

このバターナイフの最大の魅力は、先端の形状が瓶の形にフィットすること。ジャムやバターを瓶からかき集めるとき、通常のナイフだと取りにくい部分も、KOKUバターナイフならスムーズにすくえます。また、柄が丸くて持ちやすいので、バターナイフが手に馴染みやすいのも嬉しいポイント。さらに重さが約6gと、軽量な作りも高評価です。

さらに、均一に薄く塗ることができるのも大きなメリット。トーストやパンにジャムやバターを塗るとき、ムラにならずにサッと広げられるので朝の忙しい時間にもぴったりです。

筆者はこのバターナイフで「のりトースト」を作ってみました。具材や調味料を均一に塗るのも簡単で、仕上がりの見た目もきれいに整いましたよ♪

同シリーズのカトラリーも出ています。『KOKU デザートスプーン』は約7g。重いカトラリーを持ちたくない方でも、負担を感じることなく使用できます。

『KOKU デザートフォーク』は約8g。家庭用食洗機にも対応しているので、毎日気兼ねなく使えますよ。

今回はダイソーの『KOKU バターナイフ』及び『KOKU デザートスプーン』、『KOKU デザートフォーク』をご紹介しました。

手に取るだけで「ちょっと得した気分」と「使いやすさ」を同時に味わえる便利グッズ。ダイソーで見かけたらぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。