メイク迷子さんはコレやめて！まず最初にやめるべきNG眉メイク習慣

美眉のプロSAORIです。「メイクがうまくいかない原因」は技術不足ではなく、無意識のNG習慣であることがほとんどです。今日は、美眉のプロ目線で、まず最初にやめるべき眉メイク習慣を3つお伝えしていきます。

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POINT，いなり濃く描くのをやめる

失敗する人の多くが、最初から濃く・太く・しっかり描いてしまいがちなんです。

眉は足し算メイク。

最初はアイブロウペンシルで必ず薄くor少しずつ、毛流れを確認しながら描いていきましょう。

POINT眉頭を描きすぎるのをやめる

眉頭をしっかり描き込むと、一気に古い印象になります。

今っぽさのポイントは眉頭の抜け感にあります。

眉頭は描かない＆眉マスカラのみでもOK！薄く淡くお肌が透けるくらいに仕上げるのが◎

POINT７舛鮗眉から変えすぎるのをやめる

眉を描く時に、自眉とかけ離れた形を作ろうとすると、不自然な印象になります。

大切なのは自眉の形と本来の骨格を活かすこと。

無理に角度を下げたり眉山を削ったりせず、自眉に沿うようにメイクするとナチュラルに仕上がります。

まとめ

眉は顔の印象の8割を決めるパーツ。だからこそ、足す前にあえてやめることが今っぽ眉を作るうえでとても大切です。

今日お伝えした3つをやめるだけで、あなたの眉は確実に垢抜けます！明日からぜひ試してみてください。