さぁ春休み！「どこへ行こうか」と迷っている方に

皆さん、「いよいよ春休み」という方も多いのではないのでしょうか？「これから新生活」という方は、ワクワクが止まらない、、、かも知れない時期ですね。

【写真を見る】【春休みはご当地グルメ旅！】君は「大阪屋のホルモンうどん」「むすびのむさしの元気うどん」を知っているか どこで食べられる？【①】

そんな春休みにお出かけを考えている、しかし「何処に出かけようか...」と迷っている皆さん！今日はとっておきの「B級グルメ旅」の理想的なコースをお教えいたします。

RSK山陽放送では、『地元アナウンサー推し！中国＆四国・行きたい！食べたい！たまらんグルメランキング』班という、中国・四国エリアの放送局をも巻き込んだ謎の組織が、期間限定で立ち上がりました。



まるで特番のタイトルかのような、いかにもあす（21日）午後あたりに中国・四国地方で特別番組が放送されそうな雰囲気が醸し出されていますが、、、エリア内外の方々に、ぜひ知っていただきたい情報満載でお届けします。



【第1回】君は「大阪屋のホルモンうどん」「むすびのむさしの元気うどん」を知っているか

【第2回】君は「武内食堂のかしわバター丼」「強烈な豚骨臭！中華そば一久のラーメン」を知っているか

【第3回】君は「焼豚玉子飯」「白い焼きそば」「モサエビ丼」を知っているか

「岡山県南のB級グルメ」といえば、あのドライブイン！

まずは、RSK山陽放送本社がある岡山県の「B級グルメ」と言えばこれ！県外出身の筆者も、まずは先輩たちに「ここ、うめぇからのぅ」と連れていかれたのが、知る人ぞ知るドライブイン「大阪屋」です。

岡山県備前市の国道2号沿いにある、昔ながらのドライブイン。そこで筆者が「食べられぇ」と勧められたのは、「ホルモンそば」です。焼きそばにブリブリのホルモン、そこに甘辛いタレが絡み、こりゃあ白飯が止まらんわい！



でも今回紹介するのは、あえての「ホルモンうどん」です【画像②】。

あぁ画像を見ると、ご飯を追加注文して、茶碗の上にホルモンを乗せたくなってきたァァァ！



実は大阪屋の「ホルモンうどん」、いわゆる「ご当地B級グルメブーム」で賑わうはるか前から、地元の働く人たちのスタミナ源として提供され続けてきているのです。



その味に魅了された、地元出身のアスリートも！先日のWBCでの活躍も記憶に新しい、あのメジャーリーガーです。

「大阪屋」を愛したのは、あのメジャーリーガー！

そう、ご存じの方も多いかもしれませんが、岡山県備前市出身で、現ロサンゼルス・ドジャースで活躍する山本由伸投手の行きつけの店なのです。



2021年12月に備前市で講演会を行った際、好きな地元の食べものは？と聞かれ、こう答えてくださいました【画像③】。

（山本 由伸 選手）

「大阪屋…やっぱり、焼肉定食じゃないですか」



あ、ホルモンうどんじゃなかった...いやきっと食べているはずです。世界で戦うトップアスリートの原点は、飾らない地元の「ソウルフード」にあったのです。



「今、こうしたガイドブックには載らないような、地元密着の『リアルな食文化』を求めて、全国の旅慣れたトラベラーたちが中国・四国地方へと熱い視線を送っている」



ーと、RSK山陽放送の『地元アナウンサー推し！中国＆四国・行きたい！食べたい！たまらんグルメランキング』班のメンバーたちは熱弁しています。続いては広島です。

お好み焼きじゃない！「広島のソウルフード」とは？

「広島県のソウルフード」とは何か？？広島県外の皆さんは、真っ先に「お好み焼き」をイメージすると思いますが、ほかにも身近な存在があるというのです。



それは、老舗おむすび店の「うどん」…え？「うどん店のおむすび」ではなくて、「おむすび店のうどん」？？そのうどんがすごいらしいんです。広島県民にとっては身近な存在なんですって！



どうじゃ、見たかろう、、、【画像④】が「むすびのむさし」の「元気うどん」です。

う、うまそう。。。「ニンニクの効いたとろみのある、餡が絡むその一杯」は、広島県民のDNAに刻まれた、隠れた名作なのだといいます。

この春は 「食」を通じて地域を再発見しよう！

『地元アナウンサー推し！中国＆四国・行きたい！食べたい！たまらんグルメランキング』班は、、、



「ソウルフードとは、単なるB級グルメではない。そこには、地元の人々が何を大切にし、どう生きてきたかが丼や皿の上に凝縮されている」



「情報が溢れる現代だからこそ、現地の空気を吸い、地元民に混ざってその土地の味を共有することの価値は高まっている」



と力説します。この春、この記事をもとに、中四国の奥深い魅力を探しに出かけてみるのもいいかもしれませんね。。そこには、まだ見ぬ日本の原風景と、極上の味わいが待っているかも知れません。



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【第2回】君は「武内食堂のかしわバター丼」「強烈な豚骨臭！中華そば一久のラーメン」を知っているか

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