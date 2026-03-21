「シュール過ぎて面白いw」山内健司、“恐ろしいほど何も起きない動画”公開に「楽しそう」「最高」の声
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは3月19日、自身のInstagramを更新。“何も起きない動画”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山内健司、“恐ろしいほど何も起きない動画”に反響
この投稿にファンからは、「座ってるのかわい過ぎます」「ちょこんとかわいい山内さん 何も起きないけど（笑）、笑顔最高！」「シュール過ぎて面白いw」「楽しそうなのは何となく伝わりました 那須の自然いいですね」「そして自然な笑顔がすてき」「楽しそうな雰囲気伝わってきます」「何も起きないところが良さ」「ねぇかわい過ぎるんだけど」「ほんとに何も起きない 奥さんの笑い声もまた良い」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】山内健司、“恐ろしいほど何も起きない動画”に反響
「座ってるのかわい過ぎます」山内さんは「恐ろしいほど何も起きない動画です 那須旅行の時の動画です 自分で今見返してて何も起きないことに驚いたので共有します」とつづり、1本の動画を投稿。座ったままロープでゆっくり滑り降りてくる様子を披露しました。山内さんは笑顔でアトラクションを楽しんでいるようで、穏やかな雰囲気に思わずほっこりします。
「不意打ちのお姉さま方は癒されますね〜」山内さんは17日の投稿で、「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました ありがとうございます」とつづり、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の2人の写真を公開。思わずクスッと笑ってしまうような、ほほえましいエピソードです。コメントでは、「うわ〜良いな〜うらやましい！会ってみたい」「不意打ちのお姉さま方は癒されますね〜」「かわいいエピソード」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)